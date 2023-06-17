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【工業股】自動化提升 拉動工業股結構性增長機會

股樓投資 17:23 2023/06/17

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「如果說經濟真的有很大復甦的話，工業設備包括自動化端都會看到比較好的成長。」瑞信工業證券研究分析師政曉琭表示，由於自動化市場跟經濟復甦息息相關，在不確定性的大環境中，還是有些結構性機會，可受益於中國工業自動化板塊。首先，她認為是來自於中國整個行業自動化滲透率的提升。在2021年中央發布的《十四五智能製造發展規劃》及《十四五機器人產業發展規劃》裏面提到，國家希望在2025年70%的規模以上製造業企業基本實現數字化網絡化。同時，也提出要在5年裏將製造業機器人的密度翻番。在國家宏觀政策支持的背景下，還是可以看到在之後幾年中國整體製造業自動化滲透率的提升。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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第二點，順應於國家高質量發展的要求，當中又可以有3個細分，包括綠色低碳，如何使電機變得更高效、更節能；人口老齡化的大趨勢，帶來的勞動力工資的上升，一些重復勞動的工種可由機器來替人；高質量發量，中國企業向供應鏈中附加值更高的方向移動。

第三點，供應鏈安全。在供應鏈安全的背景下，也催生了本土替代，包括本土自動化品牌市場份額的擴張。

 

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

第四點，出海。應該說中國自動化企業的發展，如果看營收的佔比，國外收入大部分只佔中國自動化水平的3%至4%，相較中國如新能源車更大體量的出口量，還是有非常大的差距。經過3年疫情，中國在去年底重新開放之後，也看到中國企業在加快走出去的步伐。

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記者：張以正

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