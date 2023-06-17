  • 25°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】香港首季儲值支付工具總交易額按季跌14.2% 交易量跌4.8%

股樓投資 16:32 2023/06/17

分享：

分享：

電子支付愈來愈普及，不過從金管局公布的今年首季度數據顯示卻有微跌跡象。公管局指，2023年第一季末使用中的儲值支付工具帳戶總數為6,294萬個，按季上升2.4%。今年首季儲值支付工具總交易量約為18億宗，較上一季下降4.8%，而總交易金額為1,385億元，較上一季下降14.2%。

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

    點擊圖片放大
    +20
    +19

總交易金額當中，389億元為銷售點消費支付，173億元為網上消費支付，140億元為個人對個人轉帳，683億元為增值。今年首季末儲值金額及工具按金總額為159億元，較上一季下降5.3%。

 

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

與2022年第一季末比較，今年首季末使用中的儲值支付工具帳戶總數下降2.6%，而儲值金額及工具按金總額則上升8%。今年首季度總交易量及總交易金額與2022年同期相比分別增加37.4%及24.8%。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 財政政策 經濟狀況 中央銀行 歐洲 經濟 歐盟 香港 歐洲央行 通脹

下一篇文章

【科網股】 科網股動力何在？ 兩大關注點要注意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
【蘋果概念股】 蘋果Vision Pro逾半供應商來自中國 留意呢隻AR概念股有份
【蘋果概念股】 蘋果Vision Pro逾半供應商來自中國 留意呢隻AR概念股有份
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
曼聯正與卡塔爾財團獨家談判 交易金額料超過60億美元
曼聯正與卡塔爾財團獨家談判 交易金額料超過60億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款