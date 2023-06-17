【電子支付】香港首季儲值支付工具總交易額按季跌14.2% 交易量跌4.8%

電子支付愈來愈普及，不過從金管局公布的今年首季度數據顯示卻有微跌跡象。公管局指，2023年第一季末使用中的儲值支付工具帳戶總數為6,294萬個，按季上升2.4%。今年首季儲值支付工具總交易量約為18億宗，較上一季下降4.8%，而總交易金額為1,385億元，較上一季下降14.2%。





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總交易金額當中，389億元為銷售點消費支付，173億元為網上消費支付，140億元為個人對個人轉帳，683億元為增值。今年首季末儲值金額及工具按金總額為159億元，較上一季下降5.3%。





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與2022年第一季末比較，今年首季末使用中的儲值支付工具帳戶總數下降2.6%，而儲值金額及工具按金總額則上升8%。今年首季度總交易量及總交易金額與2022年同期相比分別增加37.4%及24.8%。

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記者：張以正