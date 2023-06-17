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【科網股】 科網股動力何在？ 兩大關注點要注意

股樓投資 16:01 2023/06/17

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港股終重上20000點大關，是否守得住仍是未知數，然而投資者向來熱捧的科網股前景又會如何？瑞信中國互聯網證券研究主管方錦聰指，今年的互聯網有兩大關注點，第一個是降本增效，這是去年開始以來互聯網公司一直在砍成本，尤其是銷售開支、研發開支、人工節省，這情況今年會繼續出現，但有一點不同，就是去年的收入是下降的或者是不漲的。如果今年收入往上，這個成本再往下的話，企業的盈利率和利潤率的體現就會非常明顯。

【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名【見下頁】

第二是經濟重啟，「重啟對於整個互聯網板塊受益，老實說也沒有大家想像得這麼快，第一季度我們看到高頻的數據也好，跟公司溝通也好，這是一個比較緩慢的復甦，每個子板塊受益程度也不一樣。第二季度基數相對來講比較低，大家還是比較重要的是關注不同板塊將來復甦的節奏。」

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

針對各個子板塊，方錦聰逐一分析，首先他提到綫上遊戲，本來大家預期綫下活動重開的話，對遊戲的影響蠻大，因為遊戲版號的重啟，還有遊戲公司對於變現策略的改變，使得遊戲到現在也做得比預期好，包括騰訊的《王者榮耀》在春節期間收入創紀錄，網易的《蛋仔派對》也是比大家預期做得好。「我覺得主要原因是中國的遊戲跟海外遊戲的不同點，海外遊戲重視內容，如果愈多時間，就愈多開銷在遊戲裏面，但是中國的遊戲，我們叫Free to play，不花錢也可以玩遊戲，也不會對遊戲的公平性有太大影響。比如我玩2個小時或5個小時也好，最後還是會只買一個皮膚，時長對於遊戲收入，也沒有太正面的相關性。反而是怎麼樣去變現、搞甚麼活動變現就會帶來對遊戲收入不同的影響。在過去幾個月，除了版號的重啟以外，就是遊戲公司對變現策略的改變，使遊戲在今年有不錯的表現，相信隨着去年版號開始慢慢重啟，下半年會有比較大的值得期待遊戲，下半年遊戲表現會比較好。」

第二是電商，方錦聰認為這個板塊的反彈幅度較預期慢了點，主因是整體消費力較差，尤其是對高端客單價的產品；綫下也拿掉一些份額。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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第三是廣告，「廣告復甦有兩個驅動因素，一個是新產品，今年大家比較關注的是騰訊視頻號，在微信裏面加入短視頻，這個也吸引了不少流量和廣告主的投放，會拉動一些增長。另一個是綫下復甦，對廣告的需求會有些幫助。看到春節以後的復甦力度非常快，但是到4、5月份就開始慢了一點。廣告主通常會有一個滯後，就是看到很明顯的經濟復甦才會加大廣告的投放，我覺得廣告復甦會持續，但是力度還要持續觀察。」

第四是本地生活，疫情以後的放鬆對本地生活幫助很大，因為大家憋在家裏幾年了，這個復甦過程會非常快。但是大家主要考慮的是競爭，尤其是美團（03690）跟抖音在本地生活廣告預算的競爭，看到去年因為綫下活動受限制，抖音拿了很多本地生活方面廣告主的預算，今年美團也有一些預算。「我覺得競爭的狀態已經開始穩定，本地生活復甦力度最大，大家比較關注的是競爭的格局，看到去年抖音較有優勢，今年美團已經開始拿回一些份額了。」

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記者：張以正

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