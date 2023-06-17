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【大行報告】舜宇2382降今年全球智能手機付運預測 摩通料中國付運跌5.1% 維持中性評級

股樓投資 19:48 2023/06/17

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摩根大通發表研究報告指，舜宇光學(02382) 管理層對今年智能手機出貨量的預測保守，智能手機出貨量預期從按年增長0.3%，下調至下跌6.3%，預測達到11億部，當中中國智能手機市場出貨量料下跌5.1%至2.6億部，預示下半年復甦幅度或有限。

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面對手機出貨量走弱，舜宇光學專注於提高盈利能力和及產品創新，同時對汽車和XR業務保持樂觀，預期智能手機鏡頭規格升級趨勢會持續。

該行維持舜宇光學「中性」評級，認為智能手機產品組合在下行週期有所改善，汽車業務亦持續增長，都反映出舜宇的經營能力，預期復甦前景未必平坦，但當前估值合理，予目標價97元，對應2024年預測市盈率約23倍。

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記者：張以正

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港股 舜宇光學科技（02382） 中環 父親節 展覽 香港 尖沙咀 炮台山 銅鑼灣

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