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【投資部署】股市反覆 揀啱收息股賺穩定回報

股樓投資 09:01 2023/06/17

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眼見港股近期反覆，投資者應如何部署也真的很考腦力。為免股價大上大落而影響心情，不少投資者都愛投資收息股，至少息口能帶來穩定回報。邦德資產管理首席投資主管梁江執掌的基金持股亦不乏收息股。他說：「一些自身現金流很高，同時能有一定比例分紅的企業，這類股份佔了我們基金持股30%，如中通服（00552）、北京控股（00392）、中國神華（01088），以及A股上市的大秦鐵路。」

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

至於如何去決定一間企業的派息是否可以持續，梁江以北京控股為例，「公司主要為北京提供天然氣，雖然旗下還有燕京啤酒等其他業務，但持股佔比不多，其營業收入始終是來自燃氣，而且這間公司不是產氣，只是做銷售，對他來說就是中間這個價不要變就好了，所以我們比較有信心他的毛利會比較穩定，現在派息大概是0.36元人民幣，為甚麼公司的派息率能增加？就是因為過去的派息比率只有26%，而公司提出要依循中特股的概念，要回饋股東，從而要提高派息，逐步提高至35%，我覺得公司這個盈利是比較有把握的。」

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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除此之外，他認為可留意成長股，梁江看好在A股上市的邁瑞醫療，這家公司有非常高的行業地位，市場份額約40%左右，他相信隨着中國的技術愈來愈進步，過往要購買高端醫療器械可能只有西門子或GE醫療的產品，但中國企業現在已經上來了，成為了一個重要的替代，出口也愈來愈多，現時邁瑞醫療有40%是出口，「中國的東西便宜了，服務又提升了，我覺得市場競爭力很強，從而能成為一個進口替代，邁瑞醫療每年的盈利和收入增長都不低於20%，在這樣的經濟環境下，無論是中國或在全世界，一家公司敢說每年有20%增長畢竟不太多。估值方面，過去5年這個品牌的市盈率（PE），現在是低於一倍的標準差（Standard Deviation），所以現在是他過去5年來估值最低的時候，但他的經營前景和經營情況其實都沒有改變，甚至有改善，所以這是一間非常好的公司，估值又便宜。」

 

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記者：張以正

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