【職場趨勢】6成打工仔正共用辦公桌　設私人工作空間增歸屬感

一般人或會以為辦公空間愈多公共空間、愈「Chill（隨興）」愈好，但有辦公空間設計顧問公司發布最新報告，揭示近6成打工仔正使用共用辦公桌，惟逾9成人傾向擁有自己辦公空間，使打工仔不願回辦公室工作。

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辦公空間設計顧問公司Unispace亞洲市場市場推廣及營銷主管陳國銘，引述該企報告數據指，由於疫情期間，不少港企採用輪班制，會讓員工共用辦公桌，以節省開支，導致目前仍有59%人表示，正在使用共用辦公桌。但當所有打工仔都重回辦公室，可用的私人工作空間相對變小，使95%受訪港人表明，冀擁有個人辦公桌。

辦公室空間小 打工仔感壓力

他續指，香港辦公室整體空間普遍較外國小，員工認為在辦公室工作缺乏隱私（29%）。

你返到公司，上司便在附近，總是如一種「上司看著你工作」的感覺，自然不想在辦公室工作。

Unispace亞洲客戶服務總監Sean Moran指，僱主誤以為員工是不願意花費往返時間，及不想攜帶手提電腦及相關工作設備往返辦公室，才不願重回辦公室，反映僱主的想法脫節。缺乏溝通，使香港區員工不願重回辦公室的嚴重程度，位居亞太區的三甲之一。

二人均認為，透過溝通以了解員工的需要，以及讓員工得到信任，可以有助企業打造符合員工需求和價值觀辦公空間、與員工培養更好的關係，及保留和吸引人才。

強調空間聯通性 打造鄰舍關係

對於報告發現，有74%港企計劃於2025年前，搬到較大的辦公空間，以提供更理想的辦公空間。Moran強調，企業在打造新工作空間時，除關注如何提高員工生產力外，也要留意如何在空間設計上提高聯通性，讓員工之間保持一種「鄰舍」關係。

此外，他留意到近年有不少企業，更傾向在辦公室，增加更多「多功能空間」，讓其員工可在會議室舉行瑜珈班、健身班、在茶水間聚餐及辦派對。甚至有更多企業願意在辦公室增設小型咖啡店，讓員工能借喝咖啡的時間，緩和沉重的工作，和與其他同事建立聯繫。

Moran補充，員工的心理健康，是目前工作場所的一個關鍵議題，為員工提供解決相關需要的方案十分重要，有助提升工作靈活性和員工對公司的信任。企業在辦公室增設這些多功能空間，可見他們有意從不同的方面去保障員工身心健康。

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記者：殷凱怡

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