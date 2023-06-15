【健康調查】逾半市民體能活動未達世衞指標 僅15.7%兒童自認運動量不足

社區體育事務委員會近日公布全港社區體質調查結果，各年齡層大部分體質參數較約十年前同類測試的結果為佳，反映市民日益關注健康，惟過半數市民日常體能活動仍未達世界衞生組織指標。與約十年前的調查結果比較，兒童在心肺功能、手握力和力量方面均有進步，而青少年的結果與兒童相似，在心肺功能方面有進步，成年人方面，心肺功能、肌肉力量、肌肉爆發力和耐力均較約十年前進步。

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雖然大部分體質參數較約十年前為佳，但兒童的肌耐力和青少年的肌肉力量比過往數據差，報告建議兒童加強肌耐力訓練，青少年則需進行跳箱、跳繩和跳遠等肌肉健身訓練。此外，成年人的平衡能力也需改善，建議當局可多舉辦有關訓練活動。針對青少年皮下脂肪較高和長者群中央肥胖和高血壓高比率的情況，報告建議推出專門針對管理肥胖和血壓的運動計劃

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調查結果又顯示，逾半市民的體能活動量仍然不足，有53.8%成年人未達世衞要求每星期累積至少150分鐘中等或以上強度之體能活動的指標，而66.3%兒童和50.7%青少年沒有達到世衞建議、每星期平均每天進行60分鐘或以上中度至高強度的體能活動的水平。

即使有三分之二兒童不達標，但若問及他們運動量是否足夠，僅15.7%表示認為自己不足夠，故報告也建議加強教育和宣傳，讓兒童和家長知道怎樣才算有足夠運動量。

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撰文：鄭日棱