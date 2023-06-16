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【人民幣國際化】工銀亞洲協助世界500強企業　實現中國與阿根廷貿易人民幣結算常態化

股市 22:23 2023/06/16

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工銀亞洲協助世界500強企業　實現中國與阿根廷貿易人民幣結算常態化

工銀亞洲公布，近日該行聯動工銀阿根廷，助力世界500強中的一家創新型科技頭部企業對阿根廷出口貿易實現人民幣結算常態化，充分發揮工銀亞洲跨境人民幣產品優勢和工行 （01398） 集團高效服務能力，有效促進人民幣跨境使用，積極助力中國與阿根廷經貿往來。

今年4月26日，阿根廷宣布由中國進口商品貿易將使用人民幣結算，工銀亞洲把握政策機遇，針對客戶需求特別制定結算融資全流程一攬子人民幣跨境服務方案，繼年初該客戶於美元貿易融資開展合作後，成功引導客戶與阿根廷進口商由以美元信用證結算，轉為使用人民幣信用證結算，更協助該客戶與阿根廷進口商實現貿易往來人民幣結算常態化。

目前工銀亞洲已為該客戶高效辦理多筆中阿貿易項下大額人民幣跨境結算及融資，並將此成功模式推廣至多家同類型客戶，為該等企業客戶提供中阿貿易項下人民幣結算融資方案，以金融力量支持企業拓展海外市場，贏得發展先機，從而助力有序推進人民幣國際化。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍表示，該行作為金管局指定的離岸人民幣一級流動性提供商，依託總行的廣闊平台以及香港離岸人民幣中心優勢，致力向市場提供豐富的人民幣產品和服務，並全力支持境內外各類型市場主體跨境人民幣業務需求，為香港離岸人民幣中心建設和國際金融中心建設作出重大貢獻。

相關文章：

【互換通】工銀亞洲：互換通成重大里程碑　提升中債市場活力

編輯：胡學能

港股 工銀亞洲 阿根廷 香港金融管理局 金融 亞洲 美元 人民幣 中國 人民幣國際化
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