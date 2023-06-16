【有線1097】有線杜之克：搭建影視平台耗資龐大　非考慮之選

▲ 【有線1097】有線寬頻：搭建影視平台耗資龐大、非考慮之選

有線寬頻 （01097） 周五（16日）舉行股東大會，新任行政總裁杜之克首度現身。有股東提到，有線持續虧損，管理層會否仿效同行，舉辦直播帶貨助公司扭虧爲盈。杜之克表示，友台直播帶貨有參考價值，惟強調每間公司的處境和資源有別。

有線早前宣布結束收費電視業務，杜之克指出，公司正處理客戶結束賬號事宜，目前主要聚焦免費電視業務，而OTT（over the top）平台僅會提供有限度服務，如賽馬頻道。他又稱，除了現時的68萬名訂戶外，連同HOY電視App會員近200萬，及社交媒體逾100萬名粉絲，均與有線有關連，強調並非因為業務結束而中斷，只是以新形式接觸客1097戶群。

有線地底網絡屬「真財富」

至於地底電纜網絡，杜之克表示，有線目前正運用該網絡，亦有物色新財源和「新生意」，直言「（該網絡）真係財富，係有價值，無停止過去完善」。被問及公司未來發展計劃，副主席曾安業稱，對公司發展有信心，惟未有回應會否進一步融資的提問。

杜之克：搭建影視平台耗資龐大、非考慮之選

外國串流影視平台日益普及，杜之克稱，搭建平台做收費節目耗費龐大資金，並非香港媒體的考慮之選，強調有線的焦點將放在免費電視上，以不同渠道接觸觀眾。

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記者：伍鍵文