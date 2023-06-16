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【蓋茨訪華】蓋茨4年來首次訪華：冀探索新合作和創新機遇

股市 21:38 2023/06/16

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【蓋茨訪華】蓋茨：4年來首次訪華　冀探索新合作和創新機遇

微軟（美：MSFT）創辦人、蓋茨基金會聯席主席比爾·蓋茨（Bill Gates）表示，這是他4年來首次訪問中國，行程結束之後，他將立即前往西非，他亦在3月到訪印度。他稱，期待中國四年來發生的變化。

蓋茨透過基金會微信公號發布《比爾．蓋茨：我時隔四年再度訪問中國》文章，稱過去20年中，全球在減少貧困和改善健康方面取得了重大進展，但是新冠疫情減緩，甚至逆轉部分全球目標的進展，如減少貧困、抗擊結核病和瘧疾等。他補充指，非洲國家尤其面臨多重挑戰，要解決這些問題需要創新，包括新的工具和新的方法。

蓋茨深信，如果攜手合作應對氣候變化、健康不平等和糧食安全等問題，將能夠取得非凡的進展。期待着探索新的合作和創新機遇，為所有人創建一個更加美好的未來。

文章稱，蓋茨在疫情之前，每年會訪問中國、印度、歐洲國家，以及至少一個非洲國家和美國華盛頓特區。訪問中，他會與研究人員、政府機構代表、嚮導者和其他致力於應對健康和發展不平衡等的專家們進行交流。

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記者：伍鍵文

微軟（Microsoft，美：MSFT） 美國 中國 疫情 美股 中國市場 比爾蓋茨
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