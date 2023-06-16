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黃埔花園錄蝕讓　持貨三年即沽　兩房戶帳蝕23萬離場

股樓投資 20:49 2023/06/16

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中原地產袁顯岸表示，紅磡黃埔花園2期9座中層G室，單位實用面積389平方呎，採兩房間隔，單位座向西方，向內園景，最新以650萬元成交，折合實用呎價16710元。

袁顯岸指，原業主於2020年3月以673萬元購入物業，持貨剛滿3年，是次轉手帳面需蝕讓23萬元離場。據中原資料表示，黃埔花園今個周末的預約睇樓量暫時錄約30組，按周沒有升跌，而屋苑單位的平均呎價亦維持於16,000元水平，按周無升跌。

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 黃埔花園 紅磡 二手市場

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