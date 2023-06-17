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【網絡安全】報告：逾9成攻擊針對企業備份系統　專家籲做好防護+應變措施

18:00 2023/06/17

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企業數據成為不法份子眼中的「肥肉」，企業應加以警惕。

近年勒索軟件攻擊事件不斷攀升，雖然企業看似已紛紛提高警惕，預先做好防範措施，例如做足備份來保護公司數據，但攻擊者的策略和手法也不斷演進，甚至有超過9成網絡攻擊是針對備份系統，令企業防不勝防。有網絡安全專家強調，企業不應僅實施預防措施，也需尋求增強企業韌性的方法，確保備份庫不能被刪除或損毁，並以更快的速度復原數據，才算是有效保障。

【成功之道】Veeam逆市突圍　研新技術＋採戰略合作策略迎轉變

【AI爭議】企業應用生成式AI意見兩極　Veeam CEO：最重要善用工具

雲端數據管理備份解決方案公司Veeam日前於邁亞密舉行年度大會VeeamON 2023，並聚焦於探討企業數據安全的挑戰。該企行政總裁Anand Eswaran在會上提到，在數碼化時代，企業產生大量數據，而這些數據包含着極其重要的價值，如企業經營數據、客戶數據、財務數據等。若數據一旦洩露或丟失，將會造成極大損害，不但影響企業信譽，甚或導致公司破產倒閉。

黑客進化 針對備份系統作出攻擊

正因如此，這些企業數據成為不法分子眼中的「肥肉」，用於勒索金錢。該企首席技術總監兼產品策略高級副總裁Danny Allan接受本報訪問時表示，雖然近年愈來愈多企業對保護數據的意識有所增加，對黑客也提高警惕，做好防範措施，採取備份數據、購買保險等方法，但顯然地，黑客也正不斷在進化，甚至懂得針對備份系統作出攻擊。

Veeam首席技術總監兼產品策略高級副總裁Danny Allan指出，黑客也正不斷在進化，甚至已懂得針對備份系統作出攻擊。（曾曉汶攝）

他引述Veeam早前收集來自1,200間受影響企業，以及來自近3,000次網絡攻擊的數據和洞察、所得出的最新《2023年勒索軟件趨勢報告》指出，每7間企業就有一間超過80%的數據，會受到勒索軟件攻擊而有所影響，而且接近所有（93%）的網絡事故中，黑客會試圖攻擊備份系統，導致75%企業在攻擊期間失去至少一部分的備份資料，其中39%企業更完全丟失整個備份儲存庫。

Allan直言：「企業必須與時並進，不能只在原地打轉，即不可只是單純認為備份好數據便可。」他解釋，由於現時黑客已進化，攻擊備份解決方案之餘，亦懂得移除復原的選項，從根本上強迫企業支付贖金。

促定期測試 重新掃描保「乾淨」

惟Allan稱，就算支付贖金也未必能恢復所有檔案。報告提及，雖然59%的企業支付贖金後成功復原數據，但仍有21%的企業在支付贖金後，未能從網絡罪犯手上取回數據，「支付贖金並非一個好方法。」他強調，支付贖金只會助長網絡犯罪，也拖慢了數據恢復速度，讓成本變得更為昂貴。

因此他呼籲，企業除了要加強安全措施，如做好保護備份憑證、自動進行備份的網絡攻擊檢測，以及自動驗證備份復原性等，都要定期測試原始數據和備份，確保備份解決方案的生存能力。

倘真的受到攻擊，企業切忌驚慌失措，反而各部門應站在同一陣綫，合力以更快的速度復原數據，Allan表示：「不能只要靠IT人員，其他部門也應盡量提供協助。」

他又提醒，要確保數據在復原期間保持「乾淨」，即將數據從備份儲存庫重新引入到原有地方前，應重新掃描數據，確保不再附有任何惡意程式。

【網絡攻擊】黑客藉MOVEit軟件發動全球網絡攻擊　英美企業政府機構均受災

記者：曾曉汶　邁亞密直擊

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