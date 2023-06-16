【百度 9888】百度無人駕駛業務繼續擴展 已獲深圳商業營運許可

科技巨頭百度集團（09888）宣布，在深圳獲得全無人駕駛叫車服務的商業營運許可。根據許可，百度的蘿蔔快跑（Apollo Go）無人駕駛叫車服務將在深圳188平方公里範圍內商業運營，每天早7晚10時開放使用。用戶可以通過Apollo Go應用程序和小程序，以及百度地圖、百度App叫車。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

百度表示，無人駕駛叫車現已獲授權在無安全操作員情況下運行，繼武漢、重慶和北京之後，深圳成為中國第4個開放無人駕駛叫車服務的城市。此外，百度計劃今年再投放200輛無人駕駛叫車運營。

近期百度股價走勢強勁，周五（16日）收報145.1元，5月至今累升25.4%。

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記者：郭秀慧