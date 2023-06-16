【科技一周回顧】15吋MacBook Air正式登港　歐議會通過法案限制使用AI生物辨識

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

科技新品

• 【蘋果新品】15吋MacBook Air登陸香港 售10,499元起兼設限買數量

早前蘋果在WWWDC23中所發佈的15寸MacBook Air在13號正式在香港開售，新機配有M2 芯片，256GB版本售價為10,499元起，512GB版本則售11,999元起，每人限購6部。

【三星摺機】傳Galaxy Z Flip 5改善背蓋屏幕 允許定制顯示Google應用程式

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【華為新機】HUAWEI NOVA 11登港 4K超廣角自拍鏡頭主攻年輕人市場

• 【AI法案】歐洲議會通過法案 禁止在公共場合使用AI生物辨識

人工智能（AI）的使用上一直有安全方面的擔憂，6月14日，歐洲議會正式通過有關人工智能法的法案，全面禁止在歐洲公共場合使用包括面部、指紋、及瞳孔辨識等AI實時生物辨識。有議員提出在尋找失踪人口、防止恐怖襲擊，以及偵查歐洲逮捕令通緝犯三種特定的情況下豁免禁令，最後不予通過。

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【人工智能】Google警告員工小心使用聊天機器人 包括自家人工智能Bard



• 【馬斯克走數？】傳Twitter拒付Google Cloud賬單 或影響自動審核系統

Twitter在被馬斯克收購後就一直風波不斷，近日傳出Twitter為節省成本，拒絕支付即將到期的Google Cloud賬單。有消息指，Twitter已拖欠亞馬遜網絡服務（AWS）的雲端運算費用，而新一輪的風波或會影響Twitter的自動審核系統及企業信譽。

【Twitter爭議】Twitter被控音樂侵權 賠償金額或達19億元

• 【AI競賽】OpenAI增函數調用功能 加強結構化數據可靠性

據OpenAI官網表示，函數調用功能是通過調用外部工具，如ChatGPT插件，助聊天機械人回答問題，將自然語言轉換轉換成API呼叫（API call）或數據庫查詢，並從文本中提取結構化數據。開發人員可向最新版本的GPT-3.5-turbo和GPT-4，以JSON模式向模型描述函數，並可選擇要求它調用特定函數。

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責任編輯：王愷楹

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