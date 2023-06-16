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【科技一周回顧】15吋MacBook Air正式登港　歐議會通過法案限制使用AI生物辨識

科技 21:09 2023/06/16

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

 

科技新品

•  【蘋果新品】15吋MacBook Air登陸香港　售10,499元起兼設限買數量
早前蘋果在WWWDC23中所發佈的15寸MacBook Air在13號正式在香港開售，新機配有M2 芯片，256GB版本售價為10,499元起，512GB版本則售11,999元起，每人限購6部。

【三星摺機】傳Galaxy Z Flip 5改善背蓋屏幕　允許定制顯示Google應用程式
【三星屏幕】三星推49吋OLED曲面電競屏幕　搭載量子AI處理器
【華為新機】HUAWEI NOVA 11登港　4K超廣角自拍鏡頭主攻年輕人市場         

 

•    【AI法案】歐洲議會通過法案　禁止在公共場合使用AI生物辨識
人工智能（AI）的使用上一直有安全方面的擔憂，6月14日，歐洲議會正式通過有關人工智能法的法案，全面禁止在歐洲公共場合使用包括面部、指紋、及瞳孔辨識等AI實時生物辨識。有議員提出在尋找失踪人口、防止恐怖襲擊，以及偵查歐洲逮捕令通緝犯三種特定的情況下豁免禁令，最後不予通過。

【AI安全】Google、OpenAI向英國政府　提供AI模型「早期或優先存取權」
【人工智能】Google警告員工小心使用聊天機器人　包括自家人工智能Bard


•    【馬斯克走數？】傳Twitter拒付Google Cloud賬單　或影響自動審核系統
Twitter在被馬斯克收購後就一直風波不斷，近日傳出Twitter為節省成本，拒絕支付即將到期的Google Cloud賬單。有消息指，Twitter已拖欠亞馬遜網絡服務（AWS）的雲端運算費用，而新一輪的風波或會影響Twitter的自動審核系統及企業信譽。

【Twitter爭議】Twitter被控音樂侵權　賠償金額或達19億元

 

•   【AI競賽】OpenAI增函數調用功能　加強結構化數據可靠性

據OpenAI官網表示，函數調用功能是通過調用外部工具，如ChatGPT插件，助聊天機械人回答問題，將自然語言轉換轉換成API呼叫（API call）或數據庫查詢，並從文本中提取結構化數據。開發人員可向最新版本的GPT-3.5-turbo和GPT-4，以JSON模式向模型描述函數，並可選擇要求它調用特定函數。

【AI廣告】Google推出兩大AI工具　助尋找最佳廣告展示位置

【AI漫畫】AI創作《怪醫黑傑克》新故事 今年秋季開始連載

【AI超市】法國超市家樂福首推購物機械人　ChatGPT生成購物清單

責任編輯：王愷楹

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