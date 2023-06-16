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【蘋果概念股】 蘋果Vision Pro逾半供應商來自中國 留意呢隻AR概念股有份

股樓投資 19:34 2023/06/16

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根據內地傳媒引述研究機構Wellsenn XR報告，蘋果公司（美﹕AAPL）最新款混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro的主要供應商仍來自中國，其供應商數量佔總數的一半以上，包括7間內地廠商和11家台灣地區廠商。報道指，高偉電子（01415）也參與了該產品的生產。股價周五（16日）收報17.58元，升0.9%。

同場加映﹕【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

Wellsenn XR報告指出，內地廠商中，除了立訊精密（深﹕002475）外，還有高偉電子、德賽電池（深﹕000049）、歌爾股份（深﹕002241）、長盈精密（深﹕300115）、領益製造和兆威機電（深﹕003021）。同時，大摩報告提到，台灣地區廠商包括台積電（美﹕TSM）、大立光、業成集團、日月光、和碩、台郡、臻鼎、欣興、景碩、南電和采鈺。

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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從上述供應鏈結構顯示，中國供應商在該產品的生產中具有重要地位。此外，其他供應商還包括三星電子、SK海力士、LG電子、索尼（美﹕SONY）及博通（美﹕AVGO）等。

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記者：郭秀慧

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港股 概念 高偉電子（01415） AR

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