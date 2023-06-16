  • 27°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國救市】李強主持國常會：「研究」推動經濟向好措施　具備條件政策要及時出台

宏觀解讀 19:27 2023/06/16

分享：

分享：

【中國救市】李強主持國常會：須採有力措施推經濟持續回升向好　具備條件政策要及時出台

中國逐步出招刺激經濟措施，中國總理李強主持召開國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，央視報道指，會議上提到中國經濟運行整體回升向好，隨着前期政策措施的出台實施，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，物價就業總體平穩。

國常會提到，外部環境更趨複雜嚴峻，全球貿易投資放緩等，直接影響中國經濟恢復進程，針對經濟形勢的變化，必須採取更加有力的措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。

央視指，國常會圍繞加大宏觀政策調控力度、着力擴大有效需求，做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。會議強調，具備條件的政策措施要及時出台、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

國常會審議通過《加大力度支持科技型企業融資行動方案》，強調，要引導金融機構根據不同發展階段的科技型企業的不同需求，進一步優化產品、市場和服務體系，爲科技型企業提供全生命週期金融服務。

ET財智Talk
【ET財智Talk】ESG強積金跑贏大市？永明龔偉怡分析下半年各類MPF資產表現及投資策略

相關文章：

【中國救市】基建股走強　傳中國擬推大規模經濟刺激措施　包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等

【中國救市】人民銀行下調MLF 利率10基點

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 經濟數據表現 內地物業 中國市場 A股 貨幣政策 財政政策
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水續走資96億　50億沽盈富基金　恒指夜期升22點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【微軟MSFT】習近平會見微軟創辦人蓋茨、形容對方是「我們的老朋友」　並稱中美關係基礎是在民間
【微軟MSFT】習近平會見微軟創辦人蓋茨、形容對方是「我們的老朋友」　並稱中美關係基礎是在民間
【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）
【日本旅遊】國泰航空派1.2萬張免費日本機票、可揀選5個目的地　6月26日起接受登記（附登記連結）
【中國救市】基建股走強　傳中國擬推大規模經濟刺激措施　包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等
【中國救市】基建股走強　傳中國擬推大規模經濟刺激措施　包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等
【恒指夜期+北水】北水續走資96億　50億沽盈富基金　恒指夜期升22點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續走資96億　50億沽盈富基金　恒指夜期升22點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升138點　滙豐ADR高港2% （不斷更新）
【美股期貨】美股「四巫日」　道指期貨偏軟跌4點　納指期貨微升（不斷更新）
【美股期貨】美股「四巫日」　道指期貨偏軟跌4點　納指期貨微升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款