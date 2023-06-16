【中國救市】李強主持國常會：「研究」推動經濟向好措施　具備條件政策要及時出台

▲ 【中國救市】李強主持國常會：須採有力措施推經濟持續回升向好 具備條件政策要及時出台

中國逐步出招刺激經濟措施，中國總理李強主持召開國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，央視報道指，會議上提到中國經濟運行整體回升向好，隨着前期政策措施的出台實施，市場需求逐步恢復，生產供給持續增加，物價就業總體平穩。

國常會提到，外部環境更趨複雜嚴峻，全球貿易投資放緩等，直接影響中國經濟恢復進程，針對經濟形勢的變化，必須採取更加有力的措施，增強發展動能，優化經濟結構，推動經濟持續回升向好。

央視指，國常會圍繞加大宏觀政策調控力度、着力擴大有效需求，做強做優實體經濟、防範化解重點領域風險等四個方面，研究提出了一批政策措施。會議強調，具備條件的政策措施要及時出台、抓緊實施，同時加強政策措施的儲備，最大限度發揮政策綜合效應。

國常會審議通過《加大力度支持科技型企業融資行動方案》，強調，要引導金融機構根據不同發展階段的科技型企業的不同需求，進一步優化產品、市場和服務體系，爲科技型企業提供全生命週期金融服務。

相關文章：

【中國救市】基建股走強 傳中國擬推大規模經濟刺激措施 包括發行萬億人幣特別國債、加大基建支出、放寬限購等

【中國救市】人民銀行下調MLF 利率10基點

編輯：李哲毅