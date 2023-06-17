【餓「新」嘗啖＠iM網】快活慢時光 禪意又愜意

前陣子和友人往深圳南山區一家創意茶館「慢活館 茶空間」，雖然來去匆匆，只停留半天，卻享受了前所未有的慢活時光，這地方室雅又夠大，一方竹蔭庭園，一抹茶香，一件件承載着歷史故事的古董……營造出一份雅致寧靜與半晌的愜意美好時光。

茶館座落在商業大廈的四樓，推開「吱吱」聲響、有故事的鑲銅大木門，迎面就是一隅綠意盎然的竹林小花園，一對彩雀吱吱喳喳，鳥語茶香。館主Jimmy逐一介紹，室內的古木桌櫈、掛飾擺件：這是明朝官椅，那是嘉慶牌匾，這是清朝銅爐，那是唐代瓷器，那是日本的古董鑄鐵茶壼……就連最「現代」的一張題字，也是某某喇嘛親賜……古色古香的茶室，處處承載歷史，樣樣充滿故事。此外，茶室的植物盆栽，亦令人十分欣賞，形態獨特，綠意盎然，原來館主悉心挑選之餘，亦用心照料，晚晚為他們沐燈光浴。看來，置身這裏的一草一木，都相當幸福。

▼ 點擊圖片放大 +2

話明茶室，茶，當然是這裏的主角。

茶，芬芳之香，提神靜心，入口柔順甘美，充滿治癒力。據史書記載，早在西周時期，茶葉已是巴蜀地區的進貢品之一，及至漢代正式成為飲用茶。時至今日，茶，不僅是一種日常習慣，也是一種藝術，一種優雅的生活追求。尤其現代都市人，分秒必爭，生活匆忙，偶爾停一停，逛茶室，泡杯茶，給自己片刻靜心的時光，充充電，這樣才可以走更長的路。

這天我們呷着Jimmy泡的武夷山牛欄坑肉桂岩茶，慢慢品嚐這茶的甜醇鮮爽和層次感，感受湯質的細膩豐富，沒有喧嘩的人聲，也沒有療癒的輕意樂，但這空間就是有它的魅力，令一切變得美好，令心境無來由地靜下來，不用打坐，毋須大師指點，禪意自來。大家有一句沒一句閒聊，就這樣過了自在愜意的一個下午。

晚飯捨不得離開這裏，於是叫了林記獅頭鵝外賣，想不到竟然頗有水準，尤其是鵝肝和鵝腸，媲美香港滷水名店，五人八餸，個個食到捧腹。

▼ 點擊圖片放大 +2

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！