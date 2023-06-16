▲ 【新地016】新地以TOD模式打造廣州南站ICC項目 冀與香港ICC及高鐵西九龍站發揮協同效應

由新鴻基地產 （00016） 積極融入大灣區發展，以公共交通導向模式（TOD）發展多個大型綜合項目，包括國際金融中心（IFC）和環球貿易廣場（ICC）等著名地標。其中，總樓面面積約930萬平方呎的廣州環球貿易廣場（廣州南站ICC），亦是新地計劃打造的大型綜合TOD項目。

新地南中國區總經理黎祥掀表示，新地積極融入大灣區發展，廣州南站ICC項目，一方面希望發揮南站交通便利及客流匯集的優勢，發展成優質的大型綜合TOD項目，吸引人才、企業和資源，另一方面亦期望與集團在廣深港高鐵南端的發展，即香港的ICC和高鐵西九龍總站發展項目，發揮協同效應，打造粵港聯動的「新樞紐」，推動大灣區發展。

廣州南站ICC採用「東商務、西交通」的佈局

廣州南站是全國主要的鐵路客運樞紐，也是全國最繁忙的高鐵站，今年「五一」勞動節長假期間，單日旅客量達到86.5萬人次的新高。



廣州南站ICC採用「東商務、西交通」的佈局，集商、住、行於一身，提供甲級寫字樓、一站式商場、酒店、優質住宅和公寓及公共交通換乘設施等，融入綠色生態、智慧出行、可持續發展等理念。此外，新地投入近35億元人民幣，建設面積超過440萬平方呎的公共交通樞紐配建設施，提供700個出租車泊位、3,300個公共停車位、全天候的公交上落客區，以及方便私家車和網約車的快速上落客區等。



現時廣州南站ICC‧峻鑾Forest Park（峻鑾）已展開銷售工作，預計於2025年首季起交樓。峻鑾距離廣州南站僅約400米，為南站核心區內罕有的低密度純住宅項目。峻鑾佔地約75萬平方呎，由14幢低密度住宅組成，提供約1,300個單位，戶型多元化。

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編輯：陳韻妍