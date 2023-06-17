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【拓廣告收入】Uber或將拓展廣告收入　用戶乘車等車將被推送影音廣告

12:00 2023/06/17

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Uber應用程式將會在用戶等待司機抵達，或用戶乘車過程中推送廣告，而未來某些Uber車內也將安裝平板電腦推送影片廣告。

現時數碼廣告已無孔不入，就連以往沒有推送廣告的Uber亦考慮拓展該新領域，有報道指Uber將在用戶乘車、等車時推送影音廣告以拓展廣告收入。

據《華爾街日報》報導，Uber將廣告銷售視為一個關鍵的成長領域。Uber技術廣告部門副總裁兼總經理Mark Grether表示，應用程式將會在用戶等待司機抵達，或用戶乘車過程中推送廣告，而未來某些Uber車內也將安裝平板電腦推送影片廣告。

按Uber最新的財務報告，該公司今年首季有就34.5萬家商家透過Uber投放廣告，2022年同期則有31.5萬家。Grether表示，廣告內容大多會出現在Uber Eats上，該平台中有超過25%的餐廳會向Uber下自家廣告。

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Grether補充，Uber會於本週開始在美國各地推出影音廣告產品，今年稍後時間會拓展到英國、法國、澳洲等市場，接下來Uber也將在美國各個城市安裝車載平板電腦。

對於廣告客戶而言，Uber有哪些優勢？Grether 解釋，公司可以根據用戶自己的旅行、購買歷史紀錄，並從這些用戶開啟的每個應用程式到完成交易的關鍵時間點鎖定他們。Uber的用戶可以自由選擇不接收基於性別等的具標籤性的廣告投放，但用戶不能完全拒絕廣告的投放。

責任編輯：李彥煒

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