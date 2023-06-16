【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說

▲ 【智能駕駛】華為余承東：汽車行業洗牌慘烈 料比亞迪屬少數可存活車企之一

華為常務董事兼終端業務行政總裁余承東表示，未來汽車行業的競爭及洗牌會非常慘烈，他稱，「現在成功活下來的公司，無論今年成績如何，不代表未來能活下來」，又預計比亞迪 （01211） 會是未來少數可活下來的巨頭，其他公司很難說能不能活下來成為巨頭。

余承東在「未來汽車先行者大會」上表示，今年車市競爭激烈， 特斯拉等新能源車企率先大幅降價，然後眾多傳統燃油車企也紛紛下場，一場看不見硝煙的汽車價格戰持續開打。 「降價」、「內捲」成為汽車行業當下的兩大熱詞。

他認為，車企之間的「捲」才剛剛開始，未來還會更「捲」，原因是車企在智能化時代，需要投資規模非常大，投資不足將無法支撐競爭，並非傳統的燃油車時代。他指，華為每年在研發投入100億元人民幣，聚焦智能座艙、智能駕駛、智能網聯以及智能車控領域。

在智能化時代，中小的玩家（車企）可能跟不上，無法成為巨頭，因為需要重資產投入來支撐未來的持續發展。

他提到，華為與車企賽力斯聯合研發的AITO M5問界高階自動駕駛版日前正式交付，認為該版本超越特斯拉（美：TSLA）的FSD（Full Self-Driving），及國內外的所有同行，直言「在智能駕駛領域，這是體驗最好的這個方案，沒有之一。」不僅如此，他亦透露，問界的智能駕駛軟件，未來可能每月都會進行迭代。

會上曝光問界M9上市時間表

余承東亦預告，新車問界M9將在今年第四季上市，形容M9是一個「移動的智能家、辦公室、會議室和臥室」，相信可稱爲市面上「最豪華、最高端、最智能」的車。他指出，

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記者：伍鍵文