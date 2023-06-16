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【中小企基金】生產力局「申請易」簡化BUD專項基金申請至30天

商業 18:46 2023/06/16

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香港生產力促進局推出「BUD專項基金 - 申請易」，大為簡化申請BUD的處理時間，減半至30個工作天。商務及經濟發展局局長丘應樺在致辭時表示，BUD專項基金至今已批出3,700多項申請，涉及金額達到2.6億港元，新措施將令中小企能更靈活彈性的調動資金，把握商機。

【ESG】「領展可持續未來館」推免費工作坊　20日起報名

「BUD專項基金 - 申請易」是便利中小企業遞交申請及執行項目的新服務，進一步簡化申請及審批程序安排，縮短申請處理時間至只需30個工作天，每宗獲批項目的資助上限為10萬元。如需要更多資助，亦可透過一般方式申請，每宗獲批項目的資助上限為100萬元。

BUD專項基金是2012年政府專為中小企推出，用於發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金，並進一步由中國內地市場拓展到東盟國家和跟香港簽署了自貿協定的經濟體。

申請易的資助項目包括廣告推廣、參與展覽會、設計或製作宣傳品、開發或優化手機應用程式和公司網站、進行測試和認證、申請產品專利或商標註冊。生產力局首席營運總監林芷君表示，新措施將加快項目審批申請，讓更多企業可利用資助發展業務，提升香港整體競爭力。

【AI審批】日本JCB利用AI加快審核加盟商店流程

本報記者：李智賢

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