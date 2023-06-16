百勝中國開設第3000間必勝客 落戶秦皇島 採低碳環保技術

百勝中國（09987）宣布，在河北秦皇島蔚藍海岸開設第3,000家必勝客（Pizza Hut），該餐廳採用了多項低碳環保技術，包括Low-E玻璃幕牆、人體感應風幕，VTA系統等。同時，必勝客今年首季擁有超過1.35億會員。

作為中國西式連鎖休閒餐廳的領軍品牌，必勝客通過創建數字化生態系統，加速數字創新和科技賦能，在提升門店運營效率的同時不斷升級消費體驗。2023年第一季度，必勝客擁有超過1.35億的會員，數字訂單占比約91%，會員銷售貢獻約67%。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，「3000家店這個數字，不僅是開店的里程碑，更標誌著33年來必勝客深耕中國的決心。今天的里程碑離不開持續的創新，無論是菜單創新，科技創新，還是餐廳模式的創新。我們相信，在中國，必勝客還有巨大的增長潛力，我們將致力於開拓門店，促進品牌蓬勃發展。」

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該餐廳採用了多項低碳環保技術，包括Low-E玻璃幕牆、人體感應風幕，VTA系統等，在為顧客提供舒適用餐環境的同時，進一步提升了能耗管理效率。此外，響應循環經濟的號召，餐廳的裝修和佈置中大量使用了可再生材料，包括使用循環再生的塑木替代實木做餐桌椅和地面，採用由礦山尾礦回收製成的工業新型環保陶瓷磚，以及用再生環保纖維製作抱枕。

此外，餐廳中每天產生的咖啡渣還被收集起來，為餐廳的綠植提供養分。通過將低碳理念融入點滴細節，必勝客利用其里程碑式的3000家門店，增進公眾對 「低碳環保」生活的意識。

伴隨3000家店開業，必勝客全國門店上線了「69元兩件」感恩消費者回饋活動，並宣佈必勝客「經典沙拉吧」將於6月-9月在全國33家餐廳再次回歸。隨著新消費群體的崛起，顏值經濟的蓬勃發展，為抓住中國新一代年輕人和年輕家庭群體，必勝客不斷升級與優化餐廳設計，將多樣化的消費場景作為發力點，為消費者打造一個集「餐飲+生活+社交」三位一體的餐飲空間。

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記者：李兆明