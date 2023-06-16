  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中女大逆襲】中女其實唔係用年齡定義 去唱K唔知有咩歌唱已經係中女 ?

理財智慧 18:42 2023/06/16

分享：

分享：

究竟幾歲才算是中女？有人認為踏入30歲，有人認為28歲已經是中女。然而在國際標準中「中女」是沒有一個特定年齡，反而是一些習慣代表你已步入中女的階段。

不用小廢袋守用實用型大手袋

成為中女後，為了方便使用，將小廢袋轉為實用型大手袋，在外出可以攜帶外套、雨傘和水樽等物品，也可以輕鬆地放在這個實用的大容量袋中。

唱 K不懂唱流行歌 

看到卡拉OK的新歌排行榜，以前總是很興奮，會很快點播，但現在卻不知道歌名甚至不知道歌手是誰。

放工只想回家不愛夜遊

以前放工一定約朋友夜蒲，但現在卻覺得太吵了，放工第一時間只想回家中，享受寧靜時光。

突然就睡了

晚上躺在沙發上滑手機，不知不覺便睡了，因為年齡漸長，體力有限，容易疲勞，需要更多休息時間。

準時回家不會玩得太過份

以前外出玩樂從不看時間，喜歡玩到幾點都可以，現在與朋友外出時總會計算回家的時間。而且不讓自己太夜回家，因為會考慮到太夜回家意味缺乏睡眠，然後各種身體問題會跟著來。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
手袋 電子支付 DJ 財務自由 電視 經濟 商品 天氣 PayPal 運輸

上一篇文章

首置客858萬買Grand Yoho兩房　原業主持貨6年帳蝕逾17萬離場

下一篇文章

【MPF】強積金五月表現疲弱 總資產跌穿1.1萬億港元 成員繼續押注歐美股票基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%
【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【職場熱話】已婚女40歲月入1.4萬認失敗 網民安慰:女性而言算不錯
【職場熱話】已婚女40歲月入1.4萬認失敗 網民安慰:女性而言算不錯
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款