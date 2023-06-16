【中女大逆襲】中女其實唔係用年齡定義 去唱K唔知有咩歌唱已經係中女 ?

究竟幾歲才算是中女？有人認為踏入30歲，有人認為28歲已經是中女。然而在國際標準中「中女」是沒有一個特定年齡，反而是一些習慣代表你已步入中女的階段。

不用小廢袋守用實用型大手袋

成為中女後，為了方便使用，將小廢袋轉為實用型大手袋，在外出可以攜帶外套、雨傘和水樽等物品，也可以輕鬆地放在這個實用的大容量袋中。

唱 K不懂唱流行歌

看到卡拉OK的新歌排行榜，以前總是很興奮，會很快點播，但現在卻不知道歌名甚至不知道歌手是誰。

放工只想回家不愛夜遊

以前放工一定約朋友夜蒲，但現在卻覺得太吵了，放工第一時間只想回家中，享受寧靜時光。

突然就睡了

晚上躺在沙發上滑手機，不知不覺便睡了，因為年齡漸長，體力有限，容易疲勞，需要更多休息時間。

準時回家不會玩得太過份

以前外出玩樂從不看時間，喜歡玩到幾點都可以，現在與朋友外出時總會計算回家的時間。而且不讓自己太夜回家，因為會考慮到太夜回家意味缺乏睡眠，然後各種身體問題會跟著來。

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責任編輯：陳玉蓮