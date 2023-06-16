▲ 【INTC】英特爾Intel投資46億美元波蘭設封裝廠 預計2027年投入營運（Intel 新聞稿相片）

美國芯片製造商英特爾（Intel，美：INTC）宣布，將投資最多46億美元在波蘭弗羅茨瓦夫附近新建半導體封裝和測試工廠，料創造約2,000個工作崗位，該工廠預計將於2027年投入營運。

英特爾在愛爾蘭營運一家晶圓製造廠，並於去年宣佈計劃在德國再建一座晶圓製造廠，英特爾表示，波蘭工廠將有助在歐洲創建首個端到端領先的半導體制造價值鏈。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger稱，英特爾早已在波蘭擁業務，完全有能力與英特爾在德國和愛爾蘭的基地合作，與全球其他製造基地相比，波蘭具很強成本競爭力，並提供良好的人才基礎。

現時多個國家正爭取英特爾在當地投資，據報德國已經獲得英特爾投資承諾，有德媒指，德國政府及英特爾即將就 99 億歐元的補貼達成協議，高於此前商定的 68 億。

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記者：李哲毅