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【華為新機】HUAWEI NOVA 11登港　4K超廣角自拍鏡頭主攻年輕人市場

科技 18:16 2023/06/16

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智能電話市場競爭持續激烈，廠商開始搶攻中價機市場。華為香港近日發佈兩款新機：HUAWEI NOVA 11及HUAWEI NOVA 11i，主打高質拍攝效果及超強續航能力，主攻年輕人市場。

【蘋果新品】15吋MacBook Air登陸香港　售10,499元起兼設限買數量

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新發布的HUAWEI NOVA 11機身輕巧纖薄，機身厚度僅有6.88mm，重量亦只有168g，惟屏幕寬度不減，機體採用6.7吋OLED屏幕及1.59mm窄邊框。

性能方面，HUAWEI NOVA 11 配置6,000萬超高像素4K超廣角人像前置鏡頭，以及5,000萬像素超感知鏡頭。另外，新機亦採用4,500超大容量，配以華為的66W快充技術，最快31分鐘即可充滿電。

【市場趨勢】OLED市場佔比創新高　漸取代LCD成手機品牌寵兒

HUAWEI NOVA 11配有256GB容量，有綠色和曜金黑選擇，建議零售價為$3288。至於配有4,800萬像素鏡頭的HUAWEI NOVA 11i則以較低的價格$1,988發售，配色上的選擇有曜金黑和薄荷青。

責任編輯：王愷楹

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