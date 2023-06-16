德國央行料今年經濟縮0.3% 好過此前預測

德國央行發布其半年預測稱，該國經濟今年將收縮0.3%。與歐盟委員會預測的0.2%的擴張相比，這是一個更加悲觀的前景。

然而，與德央行此前預測的0.5%的收縮相比，最新預測有輕微「進步」。德國經濟預計將經歷從過去3年的危機中緩慢復甦。

歐洲中央銀行（ECB）的目標是將通脹保持在2%，預計今年將達到6%，低於歐盟預測的6.8%。然後，通脹預計將逐漸下降到明年的3.1%和2025年的2.7%。德國央行強調，必須採取果斷的貨幣政策行動，以應對持續通脹帶來的經濟和社會風險。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

盡管經濟狀況充滿挑戰，但在高於預期的通脹壓力推動下，歐洲央行繼續提高利率，並計劃進一步收緊。德國央行警告，通脹存在上行風險，特別是如果工資和利潤大幅增加。市場預期表明，歐洲央行的利率目前為3.5%，將在9月或10月達到3.75%或4%的峰值。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機