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德國央行料今年經濟縮0.3% 好過此前預測

環球政經 18:00 2023/06/16

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德國央行發布其半年預測稱，該國經濟今年將收縮0.3%。與歐盟委員會預測的0.2%的擴張相比，這是一個更加悲觀的前景。

然而，與德央行此前預測的0.5%的收縮相比，最新預測有輕微「進步」。德國經濟預計將經歷從過去3年的危機中緩慢復甦。

歐洲中央銀行（ECB）的目標是將通脹保持在2%，預計今年將達到6%，低於歐盟預測的6.8%。然後，通脹預計將逐漸下降到明年的3.1%和2025年的2.7%。德國央行強調，必須採取果斷的貨幣政策行動，以應對持續通脹帶來的經濟和社會風險。

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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盡管經濟狀況充滿挑戰，但在高於預期的通脹壓力推動下，歐洲央行繼續提高利率，並計劃進一步收緊。德國央行警告，通脹存在上行風險，特別是如果工資和利潤大幅增加。市場預期表明，歐洲央行的利率目前為3.5%，將在9月或10月達到3.75%或4%的峰值。

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撰文 : 林斯凱

經濟衰退 財政政策 經濟狀況 中央銀行 歐洲 經濟 歐盟 香港 歐洲央行 通脹

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