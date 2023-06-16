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英特爾投資46億美元 在波蘭建立新半導體組裝和測試設施

環球政經 15:34 2023/06/16

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英特爾Intel（INTC）周五(16日)表示，它將投資高達46億美元在波蘭弗羅茨瓦夫附近建立一個新的半導體組裝和測試設施，這是整個歐洲數十億美元的投資計劃的一部分，以建立芯片產能。

英特爾去年宣布，計劃在德國建造一個大型芯片綜合體，同時在愛爾蘭和法國建造設施，因為它試圖從歐盟委員會放寬的資金規則和補貼中獲益，因為歐盟希望減少對美國和亞洲供應的依賴。
 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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該公司在一份聲明中說，在波蘭的設施將僱用2000名工人，並在施工階段和供應商的招聘中創造幾千個額外的就業機會。設施的設計和規劃將立即開始，施工將在歐盟委員會批准後開始。它預計該工廠將於2027年投入使用。它說選擇波蘭是因為波蘭的基礎設施和現有的人才，並指出該地靠近其計劃在德國的工廠和在愛爾蘭的工廠。

波蘭總理莫拉維茨基Mateusz Morawiecki稱英特爾的工廠是 「波蘭歷史上最大的綠地投資」。

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記者：張瑋婷

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