曼聯正與卡塔爾財團獨家談判 交易金額料超過60億美元

英國著名球隊曼聯（MANU）的收購案又有新進展，據《路透》報道，曼聯正與Sheikh Jassim領導的卡塔爾財團進行獨家談判，商討向後者授予獨家經營權，及以超過60億美元的價格出售該俱樂部的可能性。

消息人士指，格拉沙（Glazer）家族目前擁有曼聯的少數股權，他們將出售他們的利益作為交易的一部分。另一潛在買家、英國億萬富翁Jim Ratcliffe提議允許格拉沙家族保留一些權益。但與Ratcliffe的出價相比，格拉沙家族更傾向於卡塔爾的報價。

在獨家談判期間，曼聯將不被允許與Sheikh Jassim以外的任何競標者進行談判。但情況並未完全確定，

Ratcliffe的新出價可能會擾亂Sheikh Jassim的獨家經營權。即便如此，此一進展已意味Sheikh Jassim領導的卡塔爾財團踏出重要一步。

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這筆潛在的交易價值超過60億美元，將是體育界最大的交易之一，與其他足球收購案相比，將是一個巨大的溢價。

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