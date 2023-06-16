【宏觀術數@iM網欄】以術數談徵兆 謠讖和夏至星象

上期剛好談及今年黃色橡皮巨鴨「結伴」重來本應帶來「沖喜」，世事難料又再遇上「洩氣」事件讓其再度隻影形單，對於觀賞「打卡」影響不大，若從玄學角度難免朋友覺得有點「唔老黎」。雖云巨鴨仍是非關重要，惟術數從來很重視徵兆，特別是人們關注的事物，古時候孔子時代便曾有「絕筆於獲麟」，據說孔子知悉捕獲「麒麟」瑞獸認為並非吉兆，聯想到狀志難酬而停注《春秋》，到漢朝易學大師焦延壽深入研究災異占算，著述《焦氏易林》以兆象和發生的時間（配合七十二候）起卦作推算，將徵兆占算發揮得淋灕盡至（推算方法過往也曾介紹過），然後再過了好多代到北宋最負盛名的理學家邵雍（康節），除了鐵板神數以外，最為人津津樂道當為其「梅花心易」，其重點便是「觸機」學問。就如其以兩件看來不相關連的事情，往往又帶著奇妙的預言性。例如康節先生以二雀爭枝而墜地，占算出一天後有少女因析花而傷股等等可算神乎其技，而他本人於洛陽賞月時聽到杜鵑鳴叫，此本應為南方之鳥而至北方地域，預視地氣南移且天下將亂而叫兒子舉家遷至蜀地避過金人戰火，其中地中地氣南移就到今天仍在延續發展中。從以上眾多例子都可以見到，術數以一事一物之徵兆類象可以為觸機推算，而非必要因果相關。術數精微本來就難以一言概之。若果以易學思維去理解徵兆災異，可以簡單為吉凶悔咎，生乎動者。

▲ 易林占例，芒種節後。

因應著古人重視徵兆，並發展成謠讖，當中亦有有真有偽。有時亦會被政治人物利用來刻意自制謠讖引導民眾，較著名的例如早至秦朝末年陳勝、吳廣起義故意造謠「大楚興、陳勝王」，而漢高祖劉邦也不輸蝕，作出「斬白莽起義」來神化自己，至元末明教韓山童起起義，更派人於修河工地放置石人，造謠「石人一隻眼，挑動黃河天下反」鼓動民眾起來反元。及後明太祖朱元璋亦有制作謠歌吹捧其「君命神授」，其中兩句「塔兒紅，南人來做主人公。」強調他南方人應時運當興外，又恰好和北宋邵雍地氣南移似有呼應。

歷史人物故弄玄虛自有其目的，能否分辨徵兆玄機仍得靠些技巧。其中術數方面易占是其中之一，如上文所提《焦氏易林》，又或其他易占和六壬數都是很不錯的決疑工具。

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占卜有時會帶個人色彩及與及狀態有關係，習術者於預測世運或重要事情亦常會用到星學去幫助解釋，此類例子於歷史中亦屬多見。星學使用有直接觀察蒼穹星月變化，就如歷史上諸葛孔明或神機妙算軍師們，也有以天星盤來作分析，於同一星空下，因應黃道回歸計算方式稍有差異，結果實也殊途同歸的。

若果想深入認識以作例子，《易林》從芒種（6月6日）起每5天起出的基本卦分別為大有、家人、井、咸和姤卦，其中夏至一天是離卦，再求出變卦便可推斷。

而以星學計算，夏至星盤其中值得注意者為月孛星和火星相會，於世界帶來男性象徵和權勢受損之象，若果配合香港星盤，則處於勞動宮代表基層市民較多無力感和易生不滿，影響消費娛樂商業等行業，火星並且為第三季度經濟宮主星，期間便不能過份樂觀，有機會再作詳細分析。

▲ 黃鴨終於成雙成對。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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