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【信用卡】金管局：首季信用卡交易額按年增35%至2,318億元　本港消費佔77%

股市 18:44 2023/06/16

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【信用卡】金管局：首季信用卡交易額按年增35%至2,318億元　本港消費佔77%

金管局公布，今年首季信用卡總交易量按年漲17.9%至25,959萬宗，按季則增4.8%；交易總額按年增34.7%至2,318億港元，按季升7.4%。交易總額當中，1,795億元為香港消費，佔總額77.4%；433億元為海外消費，佔18.7%；89億元為現金貸款，佔3.9%。

截至首季末，市面流通的信用卡總數為1,970萬張，按季上升1.1%，按年上升2.8%。金管局指，信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。

扣帳卡首季總交易量按年增6%、總額升5.1%

扣帳卡方面，首季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季減少2.3%至4,651萬宗，總額則按季增加4.3%至792億港元。與2022年同期比較，2023年首季的扣帳卡總交易量增加6%，總額增加5.1%。

金管局表示，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算在市面流通的扣帳卡總數。正如信用卡交易的情形一樣，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡交易量及金額亦會受季節因素影響。

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