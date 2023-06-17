【玄人‧峰語@iM網欄】問卜占卦 首要有「自由意志」才好問

很多去算命的人，都搞不清「算命」與「占卜」(卜卦）的關係，以為兩者都是預測將來的事，但嚴格而言，兩者是不同範疇的東西。中國傳統五術為醫、卜、山、星、相，算命與卜卦是兩個體系的學理：算命大體是將人的一生格局、運勢、作一定位及方向性的預測，而占卜主要是就一件事情的吉凶作推斷。一個人即使在好的運勢當中，有機會遇上不同的事情，但事情的選擇，會左右有不同的結果。當然，如果是在好運當中，不論作什麼決定，結果按理都是好的（反之亦然），只是以不同的「法相」呈現，而每一件事的經歷，都會令人有不同的成長、學習及覺醒。當然，在實際情況中，不是每一個人都有冒險精神，亦不是每一個人都有高的悟性，生怕做錯了決定要影響了之後的路向，因此，很多人會想求占卜去問前程。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

先不論究竟有多少種占卜工具，又或者哪種占卜工具最為厲害，但作為一個問事者，一定要先知道究竟要怎樣去問卜才是重中之重。很多人都有一誤解，以為占卜是甚麼也可知，甚麼也可問，事實並非如此。占卜問卦的答案，其實很取決於問題的本質、質素、意義，而以我多年占卜問卦的經驗，有時出現問非所答的結果，問題是出自於問事者的本身。

占卜問卦的問題，首要重是問題要有意思。「天道酬勤」，如果人連腦袋也不肯動，甚麼也不肯試，即使真的有神仙存在，也不會去幫你。甚麼叫做有意思的問題呢？這個是比較抽象的，因為很多人都認為以自己出發點，自己覺得重要，就是有意思了，然而，在占卜的範疇是有一定的規限。

首先，事主一定要問關於自己的事，而且要有自主的「自由意志」，即是問事件後，可以進一步自我行動去對應事件的發展。好比有人問感情問題，近日認識了一個男生，想問卦他喜歡自己與否？通常此類問題我不會接的，而問出的答案亦不會準的，因為即使他喜歡你，背後有很多原因，可以貪色、貪財。而且，這問題本身是沒有「自由意志」，感覺是來自那男生，即使問了男生喜歡自己與否真的重要嗎？如果自己喜歡，就應該用人力去爭取，不喜歡的就不用花時間了。很多人對占卜有很大的誤解，就是要出現好的結果才去做，不好的就放棄，無謂花時間，但事實並非如此。其實，以我占卜多年的經驗，不是所有卦象都有解決方案，有時真的要你去面對這個歷練，去成就另一個自己，又或是尋求蛻變。



當然，有時候我們想幫家人問前程，又或者是給他們問病，但又不是自身問題，那麼可以問嗎？如果是至親，是可以代問的，但重點是你問完後，是有自己意志去幫他改善現狀（如父母病了，求問治療解決方法）。但如果是以「八卦」心態去知道親人的資訊，又沒有得到他人認同，那就不好問了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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