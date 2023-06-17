  • 27°C
香港時間 : 2023617日 (週六) 07:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】問卜占卦 首要有「自由意志」才好問

名人薈萃 07:11 2023/06/17

分享：

分享：

很多去算命的人，都搞不清「算命」與「占卜」(卜卦）的關係，以為兩者都是預測將來的事，但嚴格而言，兩者是不同範疇的東西。中國傳統五術為醫、卜、山、星、相，算命與卜卦是兩個體系的學理：算命大體是將人的一生格局、運勢、作一定位及方向性的預測，而占卜主要是就一件事情的吉凶作推斷。一個人即使在好的運勢當中，有機會遇上不同的事情，但事情的選擇，會左右有不同的結果。當然，如果是在好運當中，不論作什麼決定，結果按理都是好的（反之亦然），只是以不同的「法相」呈現，而每一件事的經歷，都會令人有不同的成長、學習及覺醒。當然，在實際情況中，不是每一個人都有冒險精神，亦不是每一個人都有高的悟性，生怕做錯了決定要影響了之後的路向，因此，很多人會想求占卜去問前程。

同場加映：【青姐話】等運到  好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

先不論究竟有多少種占卜工具，又或者哪種占卜工具最為厲害，但作為一個問事者，一定要先知道究竟要怎樣去問卜才是重中之重。很多人都有一誤解，以為占卜是甚麼也可知，甚麼也可問，事實並非如此。占卜問卦的答案，其實很取決於問題的本質、質素、意義，而以我多年占卜問卦的經驗，有時出現問非所答的結果，問題是出自於問事者的本身。

占卜問卦的問題，首要重是問題要有意思。「天道酬勤」，如果人連腦袋也不肯動，甚麼也不肯試，即使真的有神仙存在，也不會去幫你。甚麼叫做有意思的問題呢？這個是比較抽象的，因為很多人都認為以自己出發點，自己覺得重要，就是有意思了，然而，在占卜的範疇是有一定的規限。

首先，事主一定要問關於自己的事，而且要有自主的「自由意志」，即是問事件後，可以進一步自我行動去對應事件的發展。好比有人問感情問題，近日認識了一個男生，想問卦他喜歡自己與否？通常此類問題我不會接的，而問出的答案亦不會準的，因為即使他喜歡你，背後有很多原因，可以貪色、貪財。而且，這問題本身是沒有「自由意志」，感覺是來自那男生，即使問了男生喜歡自己與否真的重要嗎？如果自己喜歡，就應該用人力去爭取，不喜歡的就不用花時間了。很多人對占卜有很大的誤解，就是要出現好的結果才去做，不好的就放棄，無謂花時間，但事實並非如此。其實，以我占卜多年的經驗，不是所有卦象都有解決方案，有時真的要你去面對這個歷練，去成就另一個自己，又或是尋求蛻變。

當然，有時候我們想幫家人問前程，又或者是給他們問病，但又不是自身問題，那麼可以問嗎？如果是至親，是可以代問的，但重點是你問完後，是有自己意志去幫他改善現狀（如父母病了，求問治療解決方法）。但如果是以「八卦」心態去知道親人的資訊，又沒有得到他人認同，那就不好問了。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】術數指迷 格局愈大 失落愈大
2023/06/10
【玄人‧峰語@iM網欄】術數指迷 格局愈大 失落愈大
【玄人‧峰語@iM網欄】卦有陰陽 人生「選擇題」有其旨意
2023/06/03
【玄人‧峰語@iM網欄】卦有陰陽 人生「選擇題」有其旨意
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
2023/05/30
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
【玄人‧峰語@iM網欄】 向人借運 先要看自己是否行運
2023/05/20
【玄人‧峰語@iM網欄】 向人借運 先要看自己是否行運
【玄人‧峰語@iM網欄】 就在一念間 決定你走「六道」哪一道
2023/05/13
【玄人‧峰語@iM網欄】 就在一念間 決定你走「六道」哪一道
占卜星相命理 正能量 占卜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney父親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【蘋果概念股】 蘋果Vision Pro逾半供應商來自中國 留意呢隻AR概念股有份
【蘋果概念股】 蘋果Vision Pro逾半供應商來自中國 留意呢隻AR概念股有份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款