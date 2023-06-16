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【長和系】屈臣氏集團過去3年於亞洲開設逾1400家新店　馬來西亞佔700家、今年營業額錄雙位數增長

股市 17:42 2023/06/16

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【長和系】屈臣氏集團過去3年於亞洲開設逾1400家新店　馬來西亞佔700家、今年營業額錄雙位數增長

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團於過去3年的疫情期間，在亞洲開設了1,400多家新店。馬來西亞屈臣氏於周五開設第700家店舖，屈臣氏集團董事總經理黎啟明在吉隆坡主持屈臣氏新店開幕禮時表示，屈臣氏沒有停下腳步，專注發展切合顧客需要的O+O（線下及線上）平台策略，並在亞洲尋找適合開新店的地點。

黎啟明指，馬來西亞是屈臣氏亞洲業務增長最迅速的市場之一，儘管疫情帶來不少挑戰，馬來西亞屈臣氏的店舖數目從2019年的535家，增加至現時的700家；忠實會員數目更從2019年的570萬人，增長至現時的720萬人，今年馬來西亞屈臣氏的營業額已取得雙位數的增長。

屈臣氏在新店推出了多項可持續發展措施，包括Naturals by Watsons可持續發展補充站，鼓勵顧客重用空瓶，有助減少80%的塑膠用量。

相關文章：【長和系】屈臣氏倪文玲以「生意」二字闡釋　零售商如何應對迅速萬變的消費時代

相關文章：【可持續發展】屈臣氏於全球增加可持續產品至8000款　7月啟動碳補償計劃、支持印尼森林保護項目

編輯：陳韻妍

港股 商舖 屈臣氏 疫情 可持續發展 營業額 吉隆坡 馬來西亞 長和（00001）
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