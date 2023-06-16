首置客858萬買Grand Yoho兩房　原業主持貨6年帳蝕逾17萬離場

新盤熱銷，帶動區內二手交投，美聯物業馮根明表示，元朗Grand Yoho 1座極高層E室，實用面積約523方呎，採兩房設計，間格實用，向東內園，且景觀開揚。據悉，單位早前以900萬元放售，獲區內首置客議價42萬元，以858萬元承接，折合呎價約16,405元。

業主於2016年10月以875.8萬元購入上述物業，持貨6年多，現轉手帳面微蝕約17.8萬元離場。

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