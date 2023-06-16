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【MPF】強積金五月表現疲弱 總資產跌穿1.1萬億港元 成員繼續押注歐美股票基金

理財智慧 18:22 2023/06/16

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GUM公佈強積金市場佔有率報告，顯示強積金總資產較上個月下跌2.6%，跌破1.1萬億水平至1.08萬億。報告指出，宏利、滙豐和永明仍然是業界龍頭，佔有率分別為27.3%、17.6%和11.1%。

自2023年初以來，宏利市佔率增長最快，達到0.32%，主要受到投資回報的推動。相反，永明的市佔率流失最大，達到0.2%，主要受到投資回報的拖累。在強積金資產轉換方面，GUM策略及分析師雲天輝指出，五月份成員較為進取，將資產由保守基金和保證基金（流出合計約16.5億港元）轉移到北美/歐洲股票基金以及核心累積基金（流入合計約17億港元）。北美/歐洲股票基金年初至今的回報亮眼，達到雙位數，是股票基金中表現最優秀的一種，估計這是吸引投資者持續買入的原因之一。

雲天輝進一步指出，儘管美國聯邦儲備委員會於六月份議息會議中維持利率不變，但主席鮑威爾在隨後的記者會上表示，幾乎所有委員都認為，今年再加息幾次是合適的做法。此外，德國連續兩季經濟下滑已符合技術定義的經濟衰退，為近幾個月來歐元區累積的經濟情況增添憂慮。因此，GUM建議投資者應該進行適當的資產配置，以平衡風險和回報。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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責任編輯：陳玉蓮

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