【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬

▲ 港元定期存款加息戰升級

港元拆息全綫抽升，1年期更衝破5厘，創1月12日以來最高，拆息抽升定存跟加；專家指半年結開始倒數，料6月底前加息搶存戰升級。全周最矚目的是華僑永亨搶長錢，新推388天享4.38厘，門檻20萬元，為全城最高的長息，期滿賺息9,312元。渣打半年期繼續4.4厘，且存款不設上限，大戶如斥1,000萬元開立定存，輕鬆賺取22萬元利息。

其他港元定存計劃：

南商7天6厘

華僑永亨388天4.38厘

大新銀行3個月4.3厘

東亞3個月4.2厘

創興3個月4.2厘

富邦6個月、1年4.1厘

信銀國際3個月4.05厘

花旗3個月4厘

大眾銀行3個月、6個月、1年4厘

大眾財務6個月、1年3.8厘

MOX6個月3.4厘

聯儲局一如所料暫緩加息，儲局主席鮑威爾放鷹，點陣圖顯示今年再加多兩次息；但市場普遍料美息已見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，美國5.25厘的利率水平可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息可能會演變成「暫停」加息，甚至或會於今年底或明年初開始減息。

高息榜︰

7天︰ 建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底

建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底 1個月︰ 富融10厘

富融10厘 3個月︰ 富邦4.5厘

富邦4.5厘 半年期︰ 渣打4.4厘

渣打4.4厘 1年期︰ 富邦4.1厘

富邦4.1厘 2年期︰招商永隆3厘

順帶一提，兩間虛銀有新搞作，虛銀天星（AirStar Bank）為慶祝3周年而舉行大抽獎，頭獎送價值約7,699元小米手機；其他獎品還有3.33厘升息券等。

那邊廂，乘黃鴨熱潮，ZA Bank 贊助大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，並免費派發黄鴨限量版獨家造型數碼收藏品（NFT），即日起至6月26日，ZA Bank 用戶只需參與「做任務 、做乜都 Double 『得』」，經旗下App 完成 3項指定任務，即有機會贏得香港地道特色的橡皮鴨造型 NFT 或其他獎賞。這批 NFT 源自「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」的特別造型系列，共有 6 款由 ZA Bank 獨家派發，限量發行4,200個。

虛銀長短息王︰

1個月︰ 富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日。

富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日。 3個月︰ PAOB及富融3.7厘

PAOB及富融3.7厘 4個月︰ PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 5個月︰ PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 半年期︰ 富融 3.7厘

富融 3.7厘 9個月︰ PAOB 3.7厘

PAOB 3.7厘 1年期︰匯立3.8厘、Mox3.5厘、PAOB及livi bank3.4厘、天星3.1厘、眾安3.01厘、富融3厘

4大行方面︰

3個月︰ 渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）、滙豐、中銀及恒生3.3厘

渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）、滙豐、中銀及恒生3.3厘 半年期︰ 渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、滙豐及中銀3.4厘、渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）、恒生3.3厘

渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、滙豐及中銀3.4厘、渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）、恒生3.3厘 1年期︰渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）、中銀3.4厘、恒生3.1厘

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君