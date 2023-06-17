【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬

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【互認基金】 北上基金累計淨吸資149億元 南下產品吸金近11億元
港元拆息全綫抽升，1年期更衝破5厘，創1月12日以來最高，拆息抽升定存跟加；專家指半年結開始倒數，料6月底前加息搶存戰升級。全周最矚目的是華僑永亨搶長錢，新推388天享4.38厘，門檻20萬元，為全城最高的長息，期滿賺息9,312元。渣打半年期繼續4.4厘，且存款不設上限，大戶如斥1,000萬元開立定存，輕鬆賺取22萬元利息。
聯儲局一如所料暫緩加息，儲局主席鮑威爾放鷹，點陣圖顯示今年再加多兩次息；但市場普遍料美息已見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，美國5.25厘的利率水平可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息可能會演變成「暫停」加息，甚至或會於今年底或明年初開始減息。
順帶一提，兩間虛銀有新搞作，虛銀天星（AirStar Bank）為慶祝3周年而舉行大抽獎，頭獎送價值約7,699元小米手機；其他獎品還有3.33厘升息券等。
那邊廂，乘黃鴨熱潮，ZA Bank 贊助大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，並免費派發黄鴨限量版獨家造型數碼收藏品（NFT），即日起至6月26日，ZA Bank 用戶只需參與「做任務 、做乜都 Double 『得』」，經旗下App 完成 3項指定任務，即有機會贏得香港地道特色的橡皮鴨造型 NFT 或其他獎賞。這批 NFT 源自「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」的特別造型系列，共有 6 款由 ZA Bank 獨家派發，限量發行4,200個。
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特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君