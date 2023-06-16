【港元定存】 港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬

▲ 港元定期存款加息戰升級

1個月港元拆息8連升，今天（6月16日）報4.96厘，1年更衝破5厘，拆息抽升定存跟加。6月進入下半場，全周共有14間銀行調整港元定期存款息，當中12加1減，匯立（WeLab Bank）則短減長加；專家指半年結開始倒數，料由現時至本月底加息搶存戰升級。

●華僑永亨新推388天享4.38厘 門檻20萬 全期賺息9312元

全周最矚目的是，華僑永亨搶長錢，新推388天享4.38厘，門檻20萬元，為全城最高的長息，期滿賺息9,312元。花旗及大眾銀行追趕4厘息俱樂部，大新（02356）更連續4天加息；僅建行亞洲逆市獨減1個月年息0.1厘、新息率至3.4厘。

6月踏入第2周，追趕加息包括︰

銀行 定存息率(厘) 備註 7天 3個月 6個月 1年 MOX 3.4 上調0.1厘 大眾財務 3.8 3.8 兩存期息率上調 花旗 4 上調0.2厘 大眾銀行 4 4 4 3個存期息率上調 信銀國際 4.05 新推出 富邦 4.1 4.1 上調0.2厘 大新銀行 4.2 上調0.1厘 東亞 4.2 上調0.2厘 創興 4.2 新推出 華僑永亨 388天4.38 新推出 南商 6 上調0.5厘

聯儲局一如所料暫緩加息，儲局主席鮑威爾放鷹，點陣圖顯示今年再加多兩次息；但市場普遍料美息已見頂。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美國5.25厘的利率水平可能已對經濟構成足夠的限制性影響；如果經濟指標繼續保持當前趨勢，儲局「跳過」（skip）加息可能會演變成「暫停」加息，甚至或會於今年底或明年初開始減息。

本周的高息榜，以1年期大執位，因華僑永亨提早把4.18厘下架；反觀，富邦提高0.2厘至4.1厘，超越渣打香港（02888）的4厘而晉級榜首。大眾銀行勁加0.3厘至4厘，追貼發鈔行而高踞第3位。

同樣，半年期方面，大眾銀行憑4厘重返3甲；渣打續以4.4厘稱霸，且存款不設上限，大戶如斥1,000萬元開立定存，輕鬆賺取22萬元利息。

3個月亦有小變，大新4連加，累升0.5厘至4.2厘，創興亦新推4.2厘，跟工銀亞洲、東亞及建行亞洲看齊，5行齊列季軍。

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檢視高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元

3個月︰富邦 4.5厘

半年期︰渣打4.4厘

1年期︰富邦 4.1厘

2年期︰招商永隆 3厘

順帶一提，兩間虛銀有新搞作，小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank），為慶祝3周年而舉行大抽獎，頭獎有「米」派，送價值約7,699元小米手機；其他獎品還有3.33厘升息券等。

那邊廂，乘黃鴨熱潮，ZA Bank 贊助大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，並免費派發黄鴨限量版獨家造型數碼收藏品（NFT），即日起至6月26日，ZA Bank 用戶只需參與「做任務 、做乜都 Double 『得』」，經 旗下App 完成 3項簡單指定任務，即有機會贏得香港地道特色的橡皮鴨造型 NFT 或其他獎賞。這批 NFT 源自「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」的特別造型系列，共有 6 款由 ZA Bank 獨家派發，限量發行4,200個。

●匯立短減長加 1年3.8厘虛擬銀行中稱王

而以人氣歌手鄭欣宜作開戶宣傳的Mox，是本周唯一加息的虛銀；TOM 集團（02383）有份虛擬銀行匯立（WeLab Bank）狠削3個月0.5厘至險守兩厘，卻勁加1年0.35厘至3.8厘，在虛銀中稱王。

綜觀虛銀長短息王︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；至6月30日。

3個月︰平保（02318）旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）及富融3.7厘

4個月︰PAOB 3.7厘

5個月︰PAOB 3.7厘

半年期︰富融 3.7厘

9個月︰PAOB 3.7厘

1年期︰匯立3.8厘，跑贏Mox的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；天星的3.1厘，眾安的3.01厘與富融的3厘。

●渣打短中長息冠絕4大行 3個月、半年享4.4厘 1年4厘

相反，發鈔行經歷6月開局搶閘鬥加後，本周忍手，比拼4大行︰

3個月︰

渣打4.4厘（優先私人理財客戶《平均總結存須達 800萬元等值或以上》，門檻10萬元新錢）

滙豐、中銀香港（02388）及恒生（00011）3.3厘

半年期︰

渣打4.4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

滙豐及中銀3.4厘

渣打3.4厘（1萬元新錢，網上優惠）

恒生3.3厘

1年期︰

渣打4厘（優先私人理財戶，10萬元新錢）

中銀3.4厘

恒生3.1厘

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君