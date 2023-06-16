【券商點睇】競爭趨白熱化下以性價比高吸引市場 零跑汽車毛利率獲顯著改善

建銀國際早前表示，在汽車行業競爭日趨白熱化的情況下，零跑汽車（09863）的增程型電動車（EREV）車型仍能以提供性價比高的規格來吸引市場，其每周總產量一直超過3,000輛，其EREV產量亦持續增長。該行表示，規模經濟、原材料價格下降以及更高均價的車型組合正令零跑的毛利率獲得顯著改善。



【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦



該行提到，零跑汽車於第一季推出C11和C01車型的EREV版本並隨即交付，預料該兩款車型的需求將會翻倍，並在產銷增長後推動零跑汽車下半年的交付量。該行亦指，公司有信心在2025年實現7款車型的組合目標，目前每年會推出1至3款車型，涵蓋轎車、運動型多用途車(SUV)、以及多用途汽車(MPV)，其目標是滲透到中國新能源汽車領域的中高端。





【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

建銀國際分別下調集團2023及2024財年的銷量預測14%和13%，但將其目標價由33.6元上調至54.8元，維持「跑贏大市」評級，以反映市場情緒及預期政府增加在稅收上的支持。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤