【中國經濟】美銀下調今年中國GDP增長至5.7%　料通脹第三季起緩慢回升

▲ 美銀下調今年中國GDP增長至5.7% 料通脹第三季起緩慢回升

美銀下調今明兩年中國GDP預測，將今年經濟增長由6.3%下調至5.7%，明年經濟增長預測則由5.2%下調至5%，這反映該行對家庭消費及投資看法更保守，而且，出口在短綫或進一步放慢，導致全年出口出現溫和收縮。

美銀估計，中國通脹將從第三季度開始逐漸緩慢回升，預期今明兩年通脹平均為0.8%及2.2%，此前為1.7%及2.6%。同時，PPI通縮可能會在未來幾個季度持續存在，導致年度數據疲軟，料今明兩年PPI為負2.1%及升1%。

因應4至5月中國經濟數據令人失望，美銀表示，預期政策決策者將會在短期內出台政策放寬措施，並估期各項措施將會分開推出，包括在年底前累計下調貸款市場報價利率（LPR）25個基點，削減按揭利率或下調房企首付比例，以及例如新能源車等相關更多的消費支持措施。該行相信，雖然相關措施難以扭轉增長放緩的趨勢，可以防止顯著下滑。

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編輯：袁諾曦