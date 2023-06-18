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【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才

14:00 2023/06/18

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有調查顯示，亞太區欠缺近220萬名專業的網絡安全人員，再加上新技術出現，如何培養及招聘網絡專才成為企業人力資源挑戰。

數碼時代降臨，網絡安全愈益重要，惟當中需要的勞動力、人才卻遠遠不足以應付龐大的需求。有調查顯示，亞太區欠缺近220萬名專業的網絡安全人員，再加上新技術出現，如何培養及招聘網絡專才成為企業人力資源挑戰。

根據網絡安全認證會員制非牟利組織（ISC）²發表的《2022（ISC）²網絡安全勞動力研究》，環球網絡安全專才短缺情況正愈益嚴重。該行業的勞動力正處歷史高位，目前全球共有約470萬名專業人員，亞太地區就有859,027人，按年增幅達15.6%。惟數據亦顯示，該地區的網絡安全人才缺口亦有接近220萬名，比去年同期激增52.4%。

關注區塊鏈AI等　惟藏網安風險

對於網絡安全人才缺口擴大，（ISC）²行政總裁Clar Rosso表示，因為緊張的地緣政治局勢、不穩定的宏觀經濟、明顯的數據外洩，以及日趨嚴峻的保安挑戰，社會各界比以前更加注重網絡安全，因此需要更多該領域專才。她援引研究指，要留住和吸引優秀人才，企業文化、經驗、培訓、教育資源投放對於團隊的積極性、參與度和效率至關重要。

【人工智能】Google警告員工小心使用聊天機器人　包括自家人工智能Bard

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缺乏網絡安全人才，企業容易受到各種攻擊。報告指，亞太區的網絡安全專業人士（65%）最關注未來兩年的新興技術，如區塊鏈、人工智能、虛擬實境、量子計算、智能自動化，而當中就蘊藏不少網絡安全風險。研究指出，培訓內部人才、更替工作，以及鼓勵資訊科技和網絡安全部門以外的員工加入該領域，對於緩解人才短缺最有效。

人工智能（AI）今年以來非常火熱，但亦衍生不少私隱、資料誤導以及資訊安全等問題，Clar Rosso指出，AI一方面能幫助網絡安全防護，如自動生成程式碼，有助偵查網絡犯罪等情況，另一方面亦確實為網絡安全帶來隱憂。她建議，當新技術出現時，企業應該與員工對話，講解新技術的效用及注意的地方，同時鼓勵員工自我提升，提高網絡安全意識，例如鼓勵他們在公餘時間修讀網絡安全認證。

宜鼓勵員工　公餘進修專業認證

「（ISC）²有百萬人網安認證計劃（ISC）² One Million Certified in Cybersecurity），希望向全球100萬人提供免費的網絡安全認證教育課程及考試，擴展網絡安全勞動力並使其更多元化。」她補充，企業同時亦要規管新技術，但礙於每個商業個案及應用都不同，建議企業可針對特定的新技術應用場景，發布正式守則，規範員工使用新技術的方式。

對於招聘網絡安全人才，Clar Rosso表示，沿用過往的標準及途徑已不合時宜。「特別是在亞太區，其網絡安全勞動力缺口，以全球第二高的年增長率上升，區內企業必須使用更有創意的方法招募網絡安全專才。」

企業在人才招聘觀念上或要有所調整，如考慮聘請有自學資訊科技或網絡安全知識的求職者，而不介意他們沒有工作經驗。（資料圖片）

根據（ISC）²發布的《亞太區網絡安全招聘主管研究報告》，香港大部分招聘主管（55%）均依賴傳統招聘廣告尋找入門和初級網絡安全專才，其次是使用較多元化的招聘方式，包括藉由職業介紹所招募合適的人選，在其他非傳統資訊科技部門，如客戶服務（54%）、人力資源（49%）和通訊（49%）部門作內部招聘。Clar Rosso建議，企業在人才招聘觀念上亦要有所調整，如考慮聘請有自學資訊科技或網絡安全知識的求職者，而不介意他們沒有工作經驗。

作者：李彥煒

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