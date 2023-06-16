【券商點睇】憧憬電商平台GMV增展進一步恢復 京東為行業首選

中銀國際表示，憧憬內地電商平台商品成交總額（GMV）增長進一步恢復，加上科企具有較吸引的估值，以及降息等利好政策的出台，重申對中國電商行業「增持」評級。該行行業首選為京東（09618）、其次為拼多多（美：PDD）、阿里巴巴（09988） ，並均予「買入」評級，另外也看好美團（03690）服務業務表現強勁，維持對其「買入」評級 。

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該行引述國家統計局數據，今年5月份社會零售額同比增幅放緩至12.7%，其中商品網上零售額同比增長16.9%，按月回落4個百分點，線上銷售滲透率則進一步提升至28.8%，相信是由是「618」促銷活動的預售階段，推動5月線上銷售滲透率增長。

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該行亦注意到，必須消費品同比增速放緩，主要是由於高基數及部分品類可支配消費逐漸恢復。必須消費品、方麵食品和飲料類別出現同比輕微下跌；日用品的同比增長也放緩至9.4%；電信設備表現較為出色，同比增幅達27.4%；服裝鞋履、化妝品和黃金珠寶品類亦分別同比增長17.6%、11.7%和24.4%

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記者：鄭昊彤