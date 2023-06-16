【大行報告】大摩：租金收入將於上半年度上升 予恒隆地產「增持」

摩根士丹利表示，今年5月中國奢侈品銷售表現遜於整體零售銷售數字，同比增長17%，低於4月的33%，不過與2021年同期相比則微升1%。該行指強勁的按年銷售，意味著租金收入將在今年上半年度上升，予恒隆地產（00101）目標價17.5元，評級「增持」。恒隆地產周五（16日）收報 13.32元，升幅0.8%。 。

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該行指出，今年5月整體零售額同比增長12.7%，低於4月的18.4%。 由於4月的基數較低，與2021年相比，零售額增長5%。 同樣，與2019年相比零售額也增長15%。 其中，奢侈品銷情穩定，今年5月與2019年相比增長32%。

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該行亦表示，恒隆地產股價與內地奢侈品銷售情況息息相關，至於其他與內地商場表現有密切關係的香港地產股，還有九龍倉集團（ 00004）和太古地產（ 01972）

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記者：鄭昊彤