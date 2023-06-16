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英國央行或下周將利率提高四分之一 市場測年終利率或達至6%

環球政經 12:15 2023/06/16

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英國央行或在6月22日將利率提高四分之一，達到15年來的高點4.75%，這是其連續第13次加息。投資者本周押注英國央行今年可能會加息至6%，遠高於美國聯邦儲備委員會或歐洲中央銀行的預期水平，也是英國自2000年以來從未出現過的水平。

英國央行行長貝利Andrew Baile周二（13日）曾指，通脹率下降的時間 「比預期的要長得多」，勞動力市場 「非常緊張」。貝利是在官方數據顯示截至4月的三個月內基本工資年增長率為7.2%之後發表講話的，這是有史以來最快的速度，其中不包括數據被疫情扭曲的時期。

【同場加映】青姐話：等運到 好過冇

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【青姐話】等運到 好過冇

雖然經通貨膨脹調整後，工資仍在下降，但這些數字導致市場加大了對英國央行加息的押注，並將兩年期政府債券收益率推至2008年以來的最高點。三周前，在數據顯示4月份消費者價格通脹率的下降幅度低於預測至8.7%。

美國投資公司PGIM的首席歐洲經濟學家、前英國央行官員Katharine Neiss覺得英國確實正在經歷一個非常具有挑戰性的情況，又稱：「這對所有央行來說顯然都是挑戰，但我認為英國受到的挑戰是獨一無二的。」Neiss認為，英國央行不太可能像市場所定價的那樣提高利率，指：「前進的方向是正確的，提高利率，但也許不會像市場預期的那樣高。」

《路透社》調查中，經濟學家預測英國央行將再加息兩次，到8月或9月利率將達到5%的峰值。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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