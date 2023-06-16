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HENLEY PARK料端午節前開價　約一半單位享維港海景

股樓投資 17:44 2023/06/16

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恒地旗下啟德城中心新盤HENLEY PARK，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目料於下周初上載樓書，有機會於端午節前公布首張價單，短期內會對公眾開放示範單位。林達民透露，項目主打兩房單位，其中料有近一半單位能享維港海景。

發展商今公開設於項目展銷廳的啟德體育園模型，由於是次HENLEY PARK前臨啟德體育園，相信不少單位能擁體育園景緻。

延伸閱讀 四大因素支持下半年樓市 美聯維持樓價預測 料全年升10%至15%【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 HENLEY PARK THE HENLEY 啟德 恒基

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