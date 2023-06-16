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【職場熱話】56歲失業男欠下大筆卡數 人工打六折都要做

理財智慧 20:02 2023/06/16

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在職場上，年齡和經驗往往是求職者面臨的最大挑戰。但是若面對失業和負債的困境，你會願意放下身段從低做起嗎做？近日有位56歲男網民在「香港討論區」發文指自己失業又欠下卡數，對要重新找工作感擔心向，因而向網民尋求找工作的建議。

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不少網民都認為年齡是最大阻礙，「最『慘』的年紀，老本行都不會想請你，請個年輕的又乖巧聽教，又便宜點，上手又快」、「別說56歲，就算50歲，做設計都沒有人請，現實就是要一個高級的員工，只要十多年經驗就足夠，跟本不需要三十多年經驗」、「找工作不難，不過年紀限制了選項」，但亦有網民有不同看法，「年齡可以是負累但都可以是資產，你有的經驗和做人態度都可以成為資本，只要自己不氣餒，50幾歲一樣可以有新天地。」

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一些網民指「若憑以往經驗和資歷，想找到工資7折的工作，機會非常渺茫」，認為樓主要「馬死落地行，面對現實」、「管理層工作不可能搵到，做藍領吧。」亦有人認為是樓主不願低身段「侍應都有兩萬，視乎你願不願做」另一位網民就反駁指，「侍應大部份都係是風格年輕的店鋪請人，基本上都不會請『阿叔』來做，倉務工都想請年輕人，並非肯做就有人請。」更表示樓主年紀不小，想做餐廳的話只有酒樓、茶餐廳、大排檔會請，而且新手別預想能有高薪。有網民則認為，「保安其實是中年失業的最佳選擇，雖然人工低，工時長，但叫算是甚麼人都能做，體力要求不算大，又不算辛苦。」但又有人提出「現在保安員很多年輕大學生做，你不會爭贏。」

 

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不過亦有網民鼓勵樓主趁機轉型，「56歲已經可能是職業生涯最後機會，有沒有想過做些一直想做又不敢去試既工作？」另有人建議樓主「用積蓄還清卡數，降低生活成本。如果有供樓，就換層更小更便宜的，或者直接賣了它租住，那麼遲些沒錢，申請公屋都比較容易。」此外，網民認為「40歲就要想好財務自由計劃，做文職的就要預想到50歲便不能再做。」

 

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撰文 : 陳美鳳

失業 藍領 財務自由 保安 職業生涯

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