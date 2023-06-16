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疫情間屈臣氏在亞洲增逾1,400家店 邊個亞洲地區業務增長最迅速？

理財智慧 18:11 2023/06/16

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與疫情前的 2019 年相比，屈臣氏在亞洲開設了 1,400 多家新店。 屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示：「 疫情為我們及世界各地的零售商帶來不少挑戰，集團攜手克服『疫境』，轉危為機。」亦表示屈臣氏專注發展切合顧客需要的 O+O（線下及線上）平台策略，並在亞洲尋找適合開新店的地點，而馬來西亞是屈臣在亞洲業務增長最迅速的市場之一。

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馬來西亞屈臣氏的店舖數目從 2019 年的 535 家增加至現時的 700 家；忠實會員數目從 2019 年的 570 萬增長至現時的 720 萬人，大增 150 萬新會員。今年馬來西亞屈臣氏的營業額已取得雙位數的增長，繼續保持市場領先地位。

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屈臣氏今日在馬來西亞的黃金地段開設第 700 家店舖，店舖位於 KSL Esplanade 購物中心，是該區面積最大的屈臣氏店舖，佔地超過 4,000 平方呎。新店將服務當地超過一百萬人口。為提升 O+O 購物體驗，新店推出多個創新服務，如「Style Me」虛擬試妝服務、「 W」獨家產品試用台、護髮專櫃等，並有專業顧問為顧客提供個人化的建議。同時，藥房將隨時為顧客提供免費的健康檢查，例如血壓、BMI 和血糖檢查；美容保健產品專區和 K-Beauty 獨家產品的展示專區可讓顧客了解最新美妝動向。此外，顧客可以在電子印花專區購物、收集和兌換獨家商品，以及在自助付款櫃檯以更快、更方便的方式購物，而屈臣氏忠實會員可以享專用通道，體驗無縫結賬。

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屈臣氏重視可持續發展，在新店推出了多項可持續發展措施，包括 Naturals by Watsons 可持續發展補充站，鼓勵顧客重用空瓶，有助減少 80%的塑膠用量。店內亦特設回收箱，每回收一個空瓶，顧客可獲面值「RM5」的優惠券。 黎說：「 屈臣氏將繼續保持創新，回應顧客瞬息萬變的需求，並力求進步。」

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撰文 : 陳美鳳

屈臣氏 可持續發展 馬來西亞 零售 亞洲

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