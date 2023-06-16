【職場熱話】28歲男夢想做地鐵車長 網民：趁年輕輸得起豁出去

人生充滿著抉擇和挑戰，有時候我們必須冒險一試，才能探索出自己潛力並實現夢想。近日有位網民在「香港討論區」發文指，自己終於成功應徵地鐵車長，這是自己的夢想工作,但就怕自己不能適應，遲遲不能踏出最後一步，因而詢問網民自己應接受新挑戰還是留下來。

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一眾網民認為樓主年紀尚輕，不妨到外面闖闖，「三十歲還年輕就該多出去，四十歲以上就留低」，亦有人給予樓主一些建議，「年輕人找工作應該考慮能不能學到東西、前景、升職機會，做車長的話的確是穩定的，不過就只有穩定」、「如果你資質平庸做車長是個不錯的選擇，但如果你很機靈又有野心去做車長的話就要三思了」、「工程顧問公司的工資怎高都有限，有機會當然入地鐵，除了工資，工作穩定性同福利都優勝很多。」

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大多網民都支持樓主追夢，「做自己喜歡的工作怎樣都比較好，車長是你夢想，不試試又怎知能不能呢？」、「趁年輕輸得起豁出去」、「給點信心自己，要做就做到底，做到成功為止，老了才不會後悔」、「進了去假如不滿足現狀，再看看地鐵有沒有其他出路適合自己。我工作了二十幾年，可以告訴你，除非你很專業，其他文書、學甚麼的全部都是騙人的，只會白白浪費時間！」網民鼓勵樓主不要煩惱太多，「不要再想以後怎樣，當初想轉職時就代表你想做車長, 既然能進去，那就去吧」、「等到尋夢成真時，你又想退縮？」

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亦有人指責樓主太過猶豫，「人的願望和理想是要身和心一起出發實行的, 如果你不斷拖自己後腿, 人生所有事都不會做到」、「凡事都有代價，你要安穩就要忍受沉悶，文職同輪班的工作是兩個世界，你既想做地鐵車長但又怕不能適應唔到，又怕訓練。你怕東怕西的，那不如甚麼都不做。凡事都有取捨，哪有你想的得這麼理想。」

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