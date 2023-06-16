  • 26°C
香港時間 : 2023616日 (週五) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】28歲男夢想做地鐵車長 網民：趁年輕輸得起豁出去

理財智慧 17:12 2023/06/16

分享：

分享：

人生充滿著抉擇和挑戰，有時候我們必須冒險一試，才能探索出自己潛力並實現夢想。近日有位網民在「香港討論區」發文指，自己終於成功應徵地鐵車長，這是自己的夢想工作,但就怕自己不能適應，遲遲不能踏出最後一步，因而詢問網民自己應接受新挑戰還是留下來。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【職場趣聞】幾點返工都得！日本公司容許員工臨時請假 86歲高齡都請 ! 業績仲要狂飆20倍 【見下頁

一眾網民認為樓主年紀尚輕，不妨到外面闖闖，「三十歲還年輕就該多出去，四十歲以上就留低」，亦有人給予樓主一些建議，「年輕人找工作應該考慮能不能學到東西、前景、升職機會，做車長的話的確是穩定的，不過就只有穩定」、「如果你資質平庸做車長是個不錯的選擇，但如果你很機靈又有野心去做車長的話就要三思了」、「工程顧問公司的工資怎高都有限，有機會當然入地鐵，除了工資，工作穩定性同福利都優勝很多。」

旅發局：今年首5個月錄逾一千萬旅客人次訪港 回復至疫情前約4成 【見下頁

大多網民都支持樓主追夢，「做自己喜歡的工作怎樣都比較好，車長是你夢想，不試試又怎知能不能呢？」、「趁年輕輸得起豁出去」、「給點信心自己，要做就做到底，做到成功為止，老了才不會後悔」、「進了去假如不滿足現狀，再看看地鐵有沒有其他出路適合自己。我工作了二十幾年，可以告訴你，除非你很專業，其他文書、學甚麼的全部都是騙人的，只會白白浪費時間！」網民鼓勵樓主不要煩惱太多，「不要再想以後怎樣，當初想轉職時就代表你想做車長, 既然能進去，那就去吧」、「等到尋夢成真時，你又想退縮？」

【裝修設計】671呎單位都可養2隻柴犬？　六口之家斥百萬打造寵物共融居【見下頁

亦有人指責樓主太過猶豫，「人的願望和理想是要身和心一起出發實行的, 如果你不斷拖自己後腿, 人生所有事都不會做到」、「凡事都有代價，你要安穩就要忍受沉悶，文職同輪班的工作是兩個世界，你既想做地鐵車長但又怕不能適應唔到，又怕訓練。你怕東怕西的，那不如甚麼都不做。凡事都有取捨，哪有你想的得這麼理想。」

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳美鳳

辭職 職涯規劃 香港 工程

上一篇文章

【大行點睇】花旗：莎莎毛利率改善有驚喜 評級調高至買入 目標價大升88%至1.73元

下一篇文章

【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲局維持利率不變惟暗示加息未完 一文看清港銀存款利率有冇變
美聯儲局維持利率不變惟暗示加息未完 一文看清港銀存款利率有冇變
【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%
【大家樂業績】 大家樂全年多賺4.2倍 股價午後一度抽升近5%
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【調查】畢業生首選金融業入行 三分一港畢業生選入政府部門
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【政府工】民政總署多區請行政助理 月薪2.6萬元 6月20日截止報名
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
【姜濤 x 1664 Blanc】 姜濤代言1664 Blanc 月底姜濤灣再現 參加啤酒樽套設計有機會贏得姜濤親筆簽名
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款