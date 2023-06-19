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【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好

理財智慧 15:44 2023/06/19

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人們在找工作時，除了要考慮工作的薪酬和福利，工作帶來的學習機會和經驗亦非常重要。一位網民在網上討論區發文指自己一直想找新工作，但在找到之後又因月薪較目前公司低，怕影響以後找工作，因而詢問網民意見。

【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做？【見下頁

按圖看樓主經歷：

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    +10

 

大部份網民都支持樓主轉工，認為「年薪多2至三萬還有福利，新公司還有組員一起分擔工作，想不到有甚麼理由不轉工」、「若想有助未來找工作，其實做過規模大的公司都有幫助」、「雖然低2千但有津貼，光是吃飯交通的費用，其實一個月都差不多」、「試試做不同公司，對比之下履歷都更好看，不然你跳槽到新公司做幾年，都可以再回去舊公司做更高職位」、「找工作盡量找大公司，名聲越大越好，以後跳槽時別人見你出身大公司，自然會覺得你『差極有個譜』。」亦有人提醒樓主「只要你肯定新工作的津貼或獎金是可以拿到拎到，而不是靠KPI（績效指標），因為KPI有可能浮動，不會導致最後拿不足就可以轉。」

【巴士加價】5間專營巴士公司今日起加價 接近所有乘客每程車資多付不超1元【見下頁

但有網民認為長遠而言，樓主應該留下來，因為「小公司雖然規模小工作量大，但做多點學多點，以後辭職可以自己創業，而且當公司開始規模變大，收入也會很快變多。」

 

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撰文 : 陳美鳳

創業 履歷表 跳槽 辭職

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