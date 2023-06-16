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阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算

環球社會熱點 17:35 2023/06/16

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曾出任美國加州州長的荷里活影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）表示，如果允許他會希望參選美國總統，並揚言自己能勝下2024年總統選舉。同時，他認為前總統特朗普（Donald Trump）明年大選無勝算。

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阿諾舒華辛力加接受美國媒體《People》的訪問將在周五（16日）公布，提前發布的精華中，他被問及如果不是美國憲法所限，會否有意參選總統。阿諾舒華辛力加表明，「一定會」。

美國憲法規定，只有美國出生的當地公民有權成為總統候選人。阿諾舒華辛力加生於奧地利，1968年移民美國，並在1983年成為美國公民。

阿諾舒華辛力加解釋，一如2016年的總統大選，今次選舉亦無候選人能真正團結美國，讓美國多數選民滿意，不會挑剔他們的問題。他認為現時選總統已由選擇支持的人選，變成為反對對手而投票。

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主持繼續追問，是否想參加2024年大選。阿諾舒華辛力加明言希望出選，並聲稱如果能夠參選，將鐵定成為來屆美國總統。他認為美國選民期待有新人出戰，自己正好符合需求。

至於持續醜聞纏身的共和黨初選候選人之一的特朗普，阿諾舒華辛力加不認為對方在24年選舉有勝算。他指特朗普的民調綜合支持度僅得3成多，將不足以讓他再次成為美國總統。

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責任編輯：吳漢培

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