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【效應驚人】瑞典上月通脹率高過預期　與戰爭無關　原因出自Beyoncé？

環球政經 17:59 2023/06/16

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綜合外媒報道，瑞典5月份通脹率為9.7%，比預期高，但原因並非俄烏戰爭，而是因當地酒店和餐廳的加價，而導致價格上漲，只因為美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）在斯德哥爾摩開個唱。

碧昂絲事隔7年於今年5月展開世界巡迴演唱會，首站即在瑞典斯德哥爾摩連唱兩晚，約有4.6萬名觀眾入場。據報道指出，碧昂絲久違的演唱會吸引了來自世界各地的粉絲，特別是美國，因美元兌克朗（krona）的強勢，令北歐國家的門票價錢更低。

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據Airbnb報導，斯德哥爾摩的住宿搜索量在宣布演唱會日程後大幅上升，演唱會門票亦在幾天內售罄，門票在二手市場上價格飆升。

丹麥銀行經濟學家 Michael Grahn表示，一位明星能產生這樣的影響「非常罕見」，他指出大型足球錦標賽也能有類似效果。

斯德哥爾摩旅遊局上月向《華盛頓郵報》發出的電郵中，將當地旅遊業蓬勃形容為「碧昂絲效應」。

瑞典通脹率於12月時達12.3%的高位。官方數據顯示，上個月通脹率為為9.7%，低於4月份的 10.5%。金融市場此前預計5月份通脹率約為9.4%。

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撰文 : 陳楚琨

戰爭 演唱會 門票 瑞典 斯德哥爾摩 住宿 Airbnb 餐廳 美國 通脹

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