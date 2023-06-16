【效應驚人】瑞典上月通脹率高過預期　與戰爭無關　原因出自Beyoncé？

綜合外媒報道，瑞典5月份通脹率為9.7%，比預期高，但原因並非俄烏戰爭，而是因當地酒店和餐廳的加價，而導致價格上漲，只因為美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）在斯德哥爾摩開個唱。

碧昂絲事隔7年於今年5月展開世界巡迴演唱會，首站即在瑞典斯德哥爾摩連唱兩晚，約有4.6萬名觀眾入場。據報道指出，碧昂絲久違的演唱會吸引了來自世界各地的粉絲，特別是美國，因美元兌克朗（krona）的強勢，令北歐國家的門票價錢更低。

【賽馬行業】馬會招募賽事見習學員 滿15歲、完成中三課程者可申請 有機會任策騎員、馬術事務助理、釘甲匠【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

據Airbnb報導，斯德哥爾摩的住宿搜索量在宣布演唱會日程後大幅上升，演唱會門票亦在幾天內售罄，門票在二手市場上價格飆升。

丹麥銀行經濟學家 Michael Grahn表示，一位明星能產生這樣的影響「非常罕見」，他指出大型足球錦標賽也能有類似效果。

斯德哥爾摩旅遊局上月向《華盛頓郵報》發出的電郵中，將當地旅遊業蓬勃形容為「碧昂絲效應」。

瑞典通脹率於12月時達12.3%的高位。官方數據顯示，上個月通脹率為為9.7%，低於4月份的 10.5%。金融市場此前預計5月份通脹率約為9.4%。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機