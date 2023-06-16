【大行點睇】花旗：莎莎毛利率改善有驚喜 評級調高至買入 目標價大升88%至1.73元

莎莎國際（00178）昨日公布去年業績扭虧為盈賺5,824.7萬元，花旗發表報告指出，莎莎業績符合預期，在中港通關前的第三季度已轉虧為盈，及港澳毛利率改善（第四季達43.5%）是正面驚喜，並且公司的成本結構經過優化，有望抓住後疫情恢復的機遇。

報告指，莎莎目前以20倍2024財年預期市盈率交易，低於疫情前的22倍，因此，將其評級從「沽出」調升至「買入」。由於邊境重新開放、產品銷售組合的改善以及營運效率的提高，莎莎2024和2025財年純利將分別增長373%和38%，目標價由0.92元上調至1.73港元。

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集團銷售增長在2023財年收縮至3%（較2022財年的12%為低），這是由於內地和澳門疫情相關的局部封鎖所造成的。然而，香港本地市場的需求持續強勁，而馬來西亞的銷售增長則達56%。由於優化的類別管理和獨家品牌的銷售貢獻增加，毛利率同比提高3.1個百分點。

報告又指，2023/24財年第一季度至今（4月1日至6月11日），莎莎香港和澳門同店銷售增長擴大至69%，主要由於本地消費強勁和遊客回歸，綫下零售銷售額恢復到疫情前的48%。而內地和東南亞同店銷售增長則分別為2%及-6%，綫下零售銷售額恢復到疫情前的70%及83%。

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記者：李兆明